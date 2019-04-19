ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Erdoğan'dan ekonomi tweet'i

Erdoğan Twitter hesabından, "Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" diye yazdı.

Erdoğan'dan ekonomi tweet'i
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ekonomi paylaşımında bulundu.

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor" diyen Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır."

Erdoğan, bir diğer mesajında da, "Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz" yazdı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.