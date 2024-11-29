Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Ekonomi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almakta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde ekonomiye dair mesajlar verdi.

Erdoğan, 2023'te 'felaketlere rağmen' yüzde 5,1 oranında büyüme kaydettiklerini belirterek ekonomik büyüklüğün 1 trilyon 130 milyon dolara yükseldiğini belirterek "Kişi başına milli gelir 13 bin 243 dolara çıktı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüyor" dedi.

Türkiye'nin küresel hizmet ihracatından aldığı payın yüzde 1,35'i bulduğunu, ekim ayı ihracatı rekorunun yakalandığını aktaran Erdoğan, "Eylül ayında yıllık istihdam 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye çıkt" ifadelerini kullandı.

'Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek'

Cumhurbaşkanı, bütçe ve enflasyon mesajı verdi: "Bütçe açığını yüzde 4,9'a indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonda başlayan düşüş trendi hızlanarak devam edecek. Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek. Daha fazla para kazanmak için milletin lokmamsına uzanan elleri kırmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. 22 yıllık iktidarımızda bu konuda taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Pembe tablolar çizmek niyetinde değilim ama en zor günler geride kaldı. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almakta. Allah'ın izni ile bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz. Bölgemizdeki çatışmalar, krizler çözüme kavuştukça ekonomimizdeki iyileşme daha devam edecek.