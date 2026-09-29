Erdoğan'dan fon açıklaması: Yol haritamızı belirledik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürecin yürütülmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul kurulacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

“Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu mücadeleyi mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnsanlar son nefesimize kadar, gücümüz yettiğince bu niyetle koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla vazgeçmeyeceğiz.

Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hâkimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir.

Bütün kurumlarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün Kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdik. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.

Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak."