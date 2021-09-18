Erdoğan'dan ihracat değerlendirmesi: Türkiye kritik eşiği yakaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı." dedi.

Erdoğan, "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık." diye konuştu.

Erdoğan, "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." dedi.

Erdoğan, "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız." açıklaması yaptı.