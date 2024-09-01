Erdoğan'dan Rixos Tersane İstanbul açılışında 'turizm' vurgusu: Devrim niteliğinde adımlar attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rixos Tersane İstanbul otelinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, otelin şehre, ülkeye ve Rixos ailesine hayırlı olmasını dileyerek, yatırımın önemine dikkat çekti. Otelin Tersane bölgesine ve İstanbul’a katacağı değeri vurgulayan Erdoğan, turizm sektöründeki gelişmelere de değindi.

Erdoğan, "İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Konaklama ve kültür noktasında da adından söz ettirecektir. İstanbul, kongrelerde önemli bir destinasyon haline geldi. Pek çok zirveye ev sahipliği yaptık. Rixos ile imkanlarımız genişleyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'un 2 bin 27 metrekare etkinlik alanıyla toplantılar için cazip hale geleceğini ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

"Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizm alanındaki potansiyeline de dikkat çekerek, turizmin yüksek istihdam sağlayan sektörlerin başında geldiğini söyledi. Erdoğan, "Yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde sadece deniz kum güneş anlaşıldı. Sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise kaderine terk edilmişti. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık" dedi.

Turizmin sadece sahil turizmi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek inanç, tarih, doğa ve gastronomi gibi alanlarda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, "Turizm için kullanılan bacasız sanayi ifadesi gerçek anlamına bizim dönemimizde dönüşmüştür. Bunu rakamlar da söylüyor" sözleriyle turizmdeki gelişmeleri rakamlarla destekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

* 2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor.

* Doğu ve Güneydoğu'da ziyaretçi sayısı artmakta. Galataport'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artış oldu.

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