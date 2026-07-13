Erdoğan'dan sanayiciye finansman müjdesi: Kredi programında kapsam ve bütçe artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Külliye'deki toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ankara’nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur

Bu sene cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayacağız. Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu tek bir kelime duymaya tahammül edemeyenler var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin ev sahipliğine kara çalmak için hezeyan üretiyorlar. Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaranlara sadece gülüp geçiyoruz.

Hangi partiden görüşten olursak olalım hepimiz bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiyenin başarısı 86 milyonun başarısıdır. Türkiyenin sıkıntısı hepimizin sıkıntısıdır. Mehter marşından rahatsız olanlar, ister kabul edin ister etmeyin artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla şerefle doludur.

NATO zirvesi cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere iktidarda gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net içinde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zivesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuş. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı, ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir.

Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruzİ.Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz.

Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.