Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda “2021 İlim Yayma Ödülleri” töreninde ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi.

TÜSİAD'ın son ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya tepki gösteren Erdoğan, "Ey TÜSİAD ve yavruları sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.

Aslında son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı.

Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.

Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.

Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız.

Kontrollü kambiyo rejimlerini gündeme getirenleri asla masum görmüyoruz.

Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir.

George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın.



