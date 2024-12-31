Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün son gününde yeni yıla ilişkin video mesaj yayımlayarak ekonomi, iç politika ve dış politika konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 2025 yılı hedeflerine yönelik güçlü mesajlar vererek, özellikle fırsatçılara karşı mücadelede kararlılıklarını vurguladı.

"Fırsatçılara karşı mücadele sürecek"

Erdoğan, fiyat artışlarına sebep olan fırsatçılara karşı mücadelelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

2025 yılında terörsüz bir Türkiye ve bölge vizyonunu gerçekleştirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Yeni yılda bu hedef doğrultusunda kararlı adımlar atacağız. İnşallah milletimize yeni müjdeler vermeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Gazze'de barış hedefi

Cumhurbaşkanı, Suriye'deki istikrarın sağlanması ve Gazze'deki katliamların sona erdirilmesi için Türkiye’nin yoğun çaba harcadığını dile getirerek, "Başkent Doğu Kudüs olan, özgür ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz," açıklamasında bulundu.

"Türkiye Yüzyılı kardeşlik yüzyılı olacak"

İç politikada birliğin ve dayanışmanın güçleneceğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız" dedi.