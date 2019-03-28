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Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi: Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz

"Yerli otoda biraz gevşeme var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" dedi.

Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi: Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz
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Ankara Atakule'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte yerli otomobilde sürecin yavaş ilerlemesinden şikayet etti.

"Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız" diyen Erdoğan, "Yerli otomobilde bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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