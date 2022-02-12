Erdoğan'ın 'indirim' çağrısına destek

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Program kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıkladı.

KDV'si yüzde 1'e inen ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Gıda ürünlerinde yüzde 7’lik indirim anlamına geliyor. Sektörden de yüzde 7 indirim bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sektörden de benzer şekilde indirim bekliyoruz" talebine iş dünyası ve ilgili örgütlerden destek geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Tüm gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1’e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacak.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik ‘KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına’ kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum.

ATO Başkanı Gürsel Baran: KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacak.



İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Cumhurbaşkanımızın temel gıda maddelerinin KDV’sinin yüzde 1’e indirilmesi müjdesinin enflasyona çare olacağına inanıyorum. Bu konuda iş dünyasının üzerine düşen görevler de var. İş dünyası olarak biz de KDV indirimi kadar feragatta bulunmalıyız. Böylece KDV indiriminin etkisi katlanmış oluri

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral: Yüzde 1 KDV müjdesi küçük ve orta büyüklükteki işletmelere adeta bir müjde niteliğinde. KOBİ'lere olumlu yansımaları olacak bu paketi büyük bir mutlulukla karşılıyoruz.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis: Üretimde mazot, gübre, doğal gaz, sulama gibi aratan fiyatlar maliyetlerin artmasına yol açtı. Kuraklıktan kaynaklı rekoltelerin de düşmesi fiyat artışlarına yansıdı. KDV’nin indirilmesi tüketici açısından olumlu bir gelişme. Yeni dönemde bakliyatla ilgili, nisan mayıs yağmurlarının da kış aylarındaki gibi eğer mevsim normallerinde yağarsa çiftçinin de yüzü, tüketicinin de yüzü gülecektir” dedi.



TOBB Gıda Meclis Başkanı Necdet Buzbaş: KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin tüketici açısından enflasyonist bir ortamda faydalı olacak. Üreticiler açısından TÜFE ve ÜFE arasındaki makasın çok açık olması nedeniyle firmaların bu indirimleri yapmaları biraz zaman alabilir. Bu arada ben KDV’nin tek yapılarak yüzde 3'de tutulması gerektiğini düşünüyorum.



Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı: Dernek olarak uzun zamandır KDV indirimini talep ettiklerine ifade edrek KDV indirimi ile sağlıklı nesillerin ekonomik bir protein kaynağı olan süt, yoğurt, peynir ayran gibi ürünlere kolayca ulaşacağını belirtti. Avrupalı bireyler seviyesinde süt tüketiminin artması, çiftçilerin daha fazla süt üreterek ve gelirinin artması açısından olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Çallı, “Sanayicimizi iç pazardan alacağı güçle yatırımlarının ve dış pazarlarda ihracatının artması için teşvik edecektir. Fakat hammadde, ambalaj ve lojistik gibi giderlerimizden doğan KDV alacağımız bizi oldukça zor durumda bırakmaktadır. Hızlı iade sistemi kapsamı dışındaki şirketlerimizin de doğan KDV alacaklarının aylık olarak ödenmesi, ödenemediği durumlarda ise SGK, GEKAP gibi ödemelerimize mahsup edilerek dönüşünün hızlanması finansman açısından bizleri rahatlatacak, üreticimizin faiz kıskacına düşmesinin önüne geçecektir” dedi.



Perakendecilerde 'indirim' hazırlığı

Üyeleri arasında BİM’den CarrefourSA’ya Migros’tan Şok’a kadar tüm büyük gıda perakendecilerini bulunduran Gıda Perakendecileri Derneği'nin Başkanı Galip Aykaç, KDV indiriminin kendilerinin de talepleri arasında yer aldığını ve kararın açıklanmasını memnuniyet ile karşıladıklarını söyledi. 'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri' tanıtım toplantısına kendisinin de katıldığını söyleyen Aykaç, "KDV indirimi işlemlerini koordine etmek için çalışma başlatacağız. Öncelikle içeriğini öğreneceğiz ve pazartesi günü raflarımızda KDV indirimini hep beraber göreceğiz. Bu düzenleme uzun zamandır bizim de talebimizdi. Gerçekleşmesi tüm tüketiciler gibi bizleri de memnun etti" dedi.

Özen Grup: Yüzde 10-14 fiyat indirimi yapacağız

Bünyesinde 160’tan fazla marketi bulunduran Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının bu denli yükseldiği bir dönemde söz konusu KDV indirimi kararının çok önemli ve değerli bir destek olduğunu söyledi. Perakende ve üretici fiyatları arasında yüzde 40’lık bir fark oluştuğunu bunu da perakendecinin üstlendiğine dikkat çeken Cemal Özen, “Buna benzer kararların gelmesi önemli ve değerli. Biz kendi adımıza pazartesini beklemeden bu akşam bir çalışma yapacağız. Pazartesine kalmadan yüzde 10-14 arasında indirimleri fiyatlarımıza yansıtacağız” diye konuştu. Özen Grup bünyesine Özen Gross ve Onur Marketleri markası ile 160’tan fazla perakende mağazası bulunuyor.



Ege PERDER: Pazartesi indirimli fiyatlar yansıyacak



Ege Bölgesi'ndeki 327 marketi bünyesinde barındıran Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından hızlı bir çalışma başlattıklarını, pazartesiden itibaren üye marketlere gelen tüketicilerin yeni fiyat düzenlemesinden yararlanacağını söyledi.