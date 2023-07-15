Erdoğan'ın 'Körfez turu'na 200 iş insanı da katılacak

DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek.

Suudi Arabistan - Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar - Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE - Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Her sektörden 200 iş insanı

DEİK Başkanı Olpak, Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında, iş dünyasıyla Körfez ülkelerine çıkarma yapacaklarını söyledi.

Büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacakları iş forumları ve toplantılar için iş insanlarından çok yoğun ilgi olduğunu belirten Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz." dedi.

İhracat rekorları gelebilir

Olpak, bunun ilk adım olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında İstanbul'da yapılan toplantıda 16 anlaşma imzalandığına işaret ederek, "Hedeflediğimiz iş birlikleri, bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gümrük ve vize sorunlarının aşılmasının ardından hangi sektörlerde hangi projelerde iş birliği imkanları geliştirileceğine odaklanıldığını ifade eden Olpak, üç ülkeyle de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu gördüklerini ve fırsatları değerlendirmek istediklerini bildirdi.

Yatırım fırsatları

Körfez ekonomisinin zirvesindeki bu ülkelerin artık ekonomilerini çeşitlendirme ve sanayilerini de geliştirme vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk özel sektörü de güçlü sanayisi ve sektörel çeşitliliğiyle bu ülkelere örnek olabilecek ve tecrübelerini aktararak birlikte yol yürüyecek en iyi alternatifler içinde. Zaten müteahhitlik ve altyapı alanlarında yüksek kapasiteli büyük projeler olduğunu biliyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda. Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanlarının olacağını düşünüyoruz."

Dış ticaret hedefleri neler?

Olpak, Suudi Arabistan'a 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolarlık ihracat yaparken toplam dış ticaret hacminin 6 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Olpak, amaçlarının bunu en kısa sürede dengeli bir şekilde önce 10 milyar dolara, ardından uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

Katar'a ise 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar ihracat yapıldığını ve toplam dış ticaret hacminin şu anda 2,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Olpak, amaçlarının bunu da ilk etapta dengeli şekilde 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Olpak, BAE'ye ihracatın da 2022 yılında 5,3 milyar dolar ve dış ticaret hacminin 10 milyar dolar civarında olduğunu anımsattı.