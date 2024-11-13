Erdursun: Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3 iken ülkemizde yüzde 50'ye ulaştı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Bizim kanunlarımıza göre asgari ücretin üzerinde aylık alanlara asgari ücrete yapılan zam oranında artış yapma zorunluluğu yok... Asgari ücret 30 bin olsun, 40 bin olsun demek çözüm değil. Asgari ücrete yapılacak artışın tüm ücretlere eşit oranda yansıyacağı yasal düzenlemelerinde yapılması gerek" derken Avrupa ve Türkiye'de asgari ücretli çalışan oranının arasındaki farka da dikkat çekti.

"Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı tüm çalışanlara oranla yüzde 3-yüzde 5'lerde iken ülkemizde asgari ücretli çalışma oranı yüzde 50'lere kadar geldi. Asgari ücretli çalışan sayısını düşürmek birinci öncelik olmalı" diyen Erdursun, ortalama ücret artışı asgari ücret oranında olmadığında, ortalama ücretler düşük kaldığında, yoksulluk artarken verimliliğin azaldığını belirtti.

Asgari ücrete yapılacak artış tüm ücretlere eşit oranda yansımalı

Erdursun hesabında yaptığı paylaşımı şu açıklamalarla tamamladı:

"Asgari ücreti arttırıp ortalama ücreti düşürmek aynı zamanda emekli olduğunda düşük emekli aylıkları ile karşı karşıya gelecek büyük bir kitle yaratıyor. Asgari ücrette günü kurtarmak değil de orta ve uzun vadede çalışanların, işverenlerin, devletin ortak çıkar ve menfaatinde olacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Asgari ücret mesleğe giriş ücreti, meslekte tecrübe kazanma ücreti olmalıdır. 3 yıl, 5 yıl,10 yıl hatta 15 yıl çalışıp hala asgari ücret alanlar var, kayıt dışılığı azaltacak, çalışanın hem çalışırken hem de emekli olduğunda avantajına olacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Asgari ücrete destek, belirlenecek belirli bir tutarın SGK ve vergiden istisna olacağı, ücretleri maliyetleri daha az arttırarak şekilde arttıracak formüllerin konuşulması gerekiyor. Aksi halde her asgari ücret artışı öncesi aylarca sadece artış oranlarını konuşarak sorunları derinleştirmekten başka bir şey yapmamış oluruz."