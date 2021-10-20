Eren Kağıt ve Getir'den Birleşik Krallık'a 600 milyon sterlin yatırım

Hüsniye Güngör

Birleşik Krallık hükümeti tarafından gerçekleştirilen Küresel Yatırım Zirvesi’nde açıklanan uluslararası yatırımlar içinde iki Türk yatırımı da yer alıyor. Ülkedeki yabancı yatırımı artırma hedefiyle Londra’da gerçekleştirilen zirvede Eren Holding’in 500 milyon sterlinlik kağıt fabrikası yatırımı ile Getir’in 100 milyon sterlin değerindeki ek yatırımı da yer aldı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson zirvedeki konuşmasında 9.7 milyar sterlin (GBP) değerinde anlaşma imzalandığını açıkladı. Johnson söz konusu 18 yeni ticaret ve yatırım anlaşmasının ülkedeki yeşil büyümeyi destekleyeceğini ve 30 bin yeni istihdam sağlayacağını söyledi. Zirvede ayrıca Birleşik Krallık’ın küresel doğrudan yatırım seviyesinin yükseltilmesine yardımcı olacak ve ülkenin stratejik yatırım fırsatlarını ortaya koyan yeni Yatırım Atlası da açıklandı.

Zirvede açıklanan iki Türk yatırımından biri Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Eren Holding’in sahip olduğu Eren Kağıt’ın Kuzey Galler’in Shotton şehrinde satın aldığı tesis. Şirket, tesisi atık kağıttan mukavva üretecek bir fabrikaya dönüştürmek için 500 milyon GBP yatırım yaptı. Biyo yakıtla çalışacak tesis yatırımının 300 yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Diğer bir Türk yatırımı da Getir’in ülkedeki hizmetini yaygınlaşmasını kapsıyor. Getir, sürdürülebilir ve süper hızlı market ürünleri teslimat hizmetini tüm Birleşik Krallık genelinde hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak amacıyla 2022 yılı içerisinde 100 milyon GBP yatırım yaparak 7,000 sabit istihdam olanağı yaratmayı planlıyor.