Ergene Havzası'nda arıtma, çamuru enerjiye dönüşecek

19 Aralık 2019

Trakya'daki nehirlerin arıtılması sonrası ortaya çıkacak atık çamurun enerjiye dönüştürülmesi için proje hazırlandı.

Dönem dönem kirlilikle gündeme gelen Ergene Nehri ve bağlı kolları için temizleme çalışmaları sürüyor.

Endüstriyel ve evsel atıklar, yer altı kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve zirai ilaç atıkları nedeniyle kirlenen Ergene Nehri'nin temiz bir görünüme kavuşması için evsel atık arıtma tesisleri tamamlanırken, deniz deşarj tüneli yapımına da devam ediliyor.

Bölgede atık temizleme sırasında ortaya çıkacak arıtma çamurunun ekonomiye kazandırılması amacıyla da çalışmalar yapılıyor.

"En büyük çevre koruma planı"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2011 yılında devreye girdiğini kaydetti.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük çevresel koruma planı olduğunun altını çizen Tecer, "Çalışmalar kapsamında önümüzdeki yıl bölgedeki atık sular ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılarak bu bölgedeki yüzeysel su kirliliğine son verilmiş olacak." dedi.

"Ergene zehir saçıyor" görüntüsünden kurtulacak

Tecer, 2021 yılının başı gibi çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki nehirler o zehir saçıyor görüntüsünden kurtulacak. Bu arıtma tesisleri bu derelere olan deşarjların önüne geçecek. Marmara Denizi'nin uygun bir derinliğinde uygun mesafesinde arıtıldıktan sonra deşarj edilecek. Burada oluşan endüstriyel sular denize dökülecek kanısı yanlış. Sular arıtılıp sahillerin etkilenmeyeceği bir noktaya deşarj edilecek."

"Bölgede bin ton çamur ortaya çıkacak"

Prof. Dr. Tecer, arıtma tesisleri tamamlandıktan sonra bölgede günlük yaklaşık bin ton arıtma çamuru ortaya çıkacağını ifade etti.

Yakıt olarak kullanılabilen çıkan atık çamurun ekonomik değer kazanması için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Tecer, şunları kaydetti:

"Bir bakıma bu bir atık, başka bir yönüyle de bu değerlendirilmesi gereken bir kaynak. Arıtma çamurunun kalorifik değeri linyit kömürünün kalorifik değerlerine eşit düzeyde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve üniversitemizin de yürütücülüğünü yaptığı bir proje hazırladı. Bu bölgede oluşacak arıtma çamurlarının miktarını hesapladık, bertaraf edilme şekillerini ortaya koyduk. Gerçekten bu bölgedeki arıtma çamurları yakılarak enerji elde edilmeye müsait. Bunların ön çalışmaları da yapıldı."

"Örnek olacak"

Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ Genel Müdürü Mehmet Ceyhan da çalışmalar tamamlanınca sanayi atık suyunun tamamen kapalı borular ile toprağa değmeden arıtma tesislerine taşınıp ileri arıtımdan geçirildikten sonra yine kapalı borular aracılığıyla kıyıdan denize deşarj edileceğini aktardı.

Ceyhan, derin deşarj projesi aşamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Derin Deniz Deşarj projesinde kara boru kısmı yüzde 93, deniz kısmı yüzde 99 ve tünel kısmı yüzde 80 tamamlandı. Şubat ayının sonunda hattın doğu kısmı olan ve Çerkezköy ve Çorlu Deri OSB'lerin atık sularını taşıyacak olan hat devreye alınacak olup projenin tamamı 2020 yılının sonlarında devreye alınacaktır. Türkiye ve Avrupa'nın mevcut çaplarda en büyük derin deşarj projesi olan bu çalışma nihayete erdiğinde Türkiye’nin ilk havza koruma projesi tamamlanmış olacak ve diğer havzalarda da uygulanabilmesi açısından örnek teşkil edecektir."