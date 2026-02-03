Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergün: Devredilen alacak tutarı bu yıl 2,7 kat artacak

ABD’de The George Washington Univer­sity School of Busi­ness’ta Finans ve Uluslararası İşletme eğitimi alan Özbey Er­gün, Dünya Bankası ve IFC’de çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü ve 2011-2015 yılları ara­sında kamu ve özel bankalar­da çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Girişimcilik öyküsünü DÜNYA’ya anlatan Ergün, fi­nans alanında edindiği tecrü­beyi kullanarak inovatif işler yapmak üzere profesyonellik­ten ayrılıp kendi işini kurma­ya karar verdiğini söyledi. 2017 yılında BDDK lisanslı Emir Varlık Yönetim A.Ş.’yi kuran Ergün, sektördeki gelişmele­re ilişkin sorumuz üzerine, şu bilgileri paylaştı: “Emir Varlık Yönetim 14 milyar lira portföy büyüklüğüne ulaştı. Toplam 35 milyar liralık alacağı yönetiyo­ruz. Bankalar temerrüde düşen vatandaşı borçlu, biz ise müş­teri olarak görüyoruz. Hizmet verdiğimiz müşteri sayısı 500 bini buldu. Türkiye’de 7 mil­yondan fazla borcundan dola­yı yasal takibe düşmüş ve borcu devam eden kişi var. Bunların halihazırda 2,1 milyonu var­lık yönetim şirketlerine borç­lu. Borcu bitenlerle birlikte bugüne kadarki aktif sayı ise 5 milyonu bulmuştur. Varlık yö­netim şirketlerine devredilen alacak tutarı 2025’te 60 milyar lirayı buldu. 2024’te bu 30 mil­yar liraydı. 2026’da 80 milyar lira daha satılır diye düşünü­yoruz.”

Buna göre 2026 yılında 2024’e kıyasla bankalar ve di­ğer finansal kuruluşlardan var­lık yönetim şirketlerine devri­lecek alacak tutarı 2,7 kat art­mış olacak. Borçlu müşterinin ödeme gücüne göre bir plan su­nulduğunda borcunu ödemeye yatkın olduğunu ifade eden Er­gün, bugüne kadar devraldıkla­rı 500 bin borçludan 150 bini­ni finansal özgürlüğüne kavuş­turduklarını bildirdi.

“Amacımız finansmandaki tıkanıklığı açmak”

2021’de finans, teknoloji ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Ergün Holding’i kur­duklarını anlatan Özbey Er­gün, Holding’in Yönetim Ku­rulu Başkanı ve CEO’su olarak görev aldı. Özellikle finansal özgürlüğüne kavuşan müşte­rilerin kara listede kalmadan yeniden finansal sistemle bu­luşabilmeleri için 2024 yılında Pratik Finansman’ı hayata ge­çirdiklerini söyledi. “Biz ban­kacılığı dikeyler halinde yap­maya çalışıyoruz, hantallıktan kurtarıyoruz” diyen Ergün, ya­tay, esnek ve entegre bir mo­delle geleneksel bankalardan farklı olarak finansal hizmet­ler sunmaya odaklandıkları­nı ifade etti. Krediye erişimin zor olduğu dönemde, kredi im­kanları konusunda sağlanan alternatif çözümlerin yoğun taleple karşılaştığını dile ge­tiren Ergün, ödeme zinciri­nin aksamadan devam etmesi noktasında müşteri talepleri­ne göre çözümler ürettiklerini vurguladı. “Amacımız finans­manın tıkandığı noktada dev­reye girip tıkanıklığı açmak” diyen Özbey Ergün, “2026’da finansman tarafının biraz da­ha rahatlayacağının sinyalleri­ni alıyoruz. Ticaretin hızlandı­ğı noktada krediye her zaman ihtiyaç var. 2026’da işlerin bü­yüyeceğini düşünüyoruz” ifa­delerini kullandı.

Kara listedeki borçluya “diriliş kredisi”

MNG Faktoring’i 2024 yılı sonunda satın aldıklarını hatırlatan Ergün’e, bu işlemdeki motivasyonlarının kaynağını sorduğumuzda, “Orada satıcı tarafında kredi ihtiyacını sağlıyorsunuz. Faturası olan işlemlerde nakit sıkışıklığını çözüyorsunuz. Zaten bizim işler de tam bu noktada başlıyor. MNG Faktoring büyümeye çok hazır bir şirketti. Biz de işleri teknolojik anlamda hızlandırdığımızda büyüme başladı” ifadelerini kullandı. Alfin Sigorta Aracılık Hizmetleri tarafında ise alacak sigortası ve kefalet senedi gibi işlemlere aracılık ettiklerini anlatan Ergün, “Alacak sigortası ve kefalet senedinin bilinirliği arttıkça işlemlerin de artacağını düşünüyorum” diye konuştu. Varlık yönetim şirketlerine borcu devredilen ve yeniden finansal özgürlüğünü kazanan müşteriler için “Diriliş Kredisi” projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ergün, “Müşteri kara listeye girince yeniden finansal sisteme dönmesi zor oluyor. Biz Pratik Finansman tarafında çok iyi tanıdığımız ve zor durumdaki müşterilerle çalıştığımız için onları yeniden finansal hayata döndürmeye gayret ediyoruz. Bu noktada Diriliş Kredisini geliştirdik. Müşteri bize borcunu ödediği için ihtiyacı olduğunda ona belli bir limit tahsis ediyoruz veya borcunun yüzde 90’ini ödediyse bu imkanı sunuyoruz” bilgilerini paylaştı.