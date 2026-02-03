Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergün: Devredilen alacak tutarı bu yıl 2,7 kat artacak
Finansal kurumlar şüpheli duruma düşen alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devrediyor. 2024’te 30 milyar liralık alacak devredilmişken 2025’te bu tutarın 60 milyar liraya yükseldiğini belirten Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Özbey Ergün, tutarın bu yıl 80 milyar liraya çıkabileceğini söyledi.
ABD’de The George Washington University School of Business’ta Finans ve Uluslararası İşletme eğitimi alan Özbey Ergün, Dünya Bankası ve IFC’de çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü ve 2011-2015 yılları arasında kamu ve özel bankalarda çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Girişimcilik öyküsünü DÜNYA’ya anlatan Ergün, finans alanında edindiği tecrübeyi kullanarak inovatif işler yapmak üzere profesyonellikten ayrılıp kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi. 2017 yılında BDDK lisanslı Emir Varlık Yönetim A.Ş.’yi kuran Ergün, sektördeki gelişmelere ilişkin sorumuz üzerine, şu bilgileri paylaştı: “Emir Varlık Yönetim 14 milyar lira portföy büyüklüğüne ulaştı. Toplam 35 milyar liralık alacağı yönetiyoruz. Bankalar temerrüde düşen vatandaşı borçlu, biz ise müşteri olarak görüyoruz. Hizmet verdiğimiz müşteri sayısı 500 bini buldu. Türkiye’de 7 milyondan fazla borcundan dolayı yasal takibe düşmüş ve borcu devam eden kişi var. Bunların halihazırda 2,1 milyonu varlık yönetim şirketlerine borçlu. Borcu bitenlerle birlikte bugüne kadarki aktif sayı ise 5 milyonu bulmuştur. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacak tutarı 2025’te 60 milyar lirayı buldu. 2024’te bu 30 milyar liraydı. 2026’da 80 milyar lira daha satılır diye düşünüyoruz.”
Buna göre 2026 yılında 2024’e kıyasla bankalar ve diğer finansal kuruluşlardan varlık yönetim şirketlerine devrilecek alacak tutarı 2,7 kat artmış olacak. Borçlu müşterinin ödeme gücüne göre bir plan sunulduğunda borcunu ödemeye yatkın olduğunu ifade eden Ergün, bugüne kadar devraldıkları 500 bin borçludan 150 binini finansal özgürlüğüne kavuşturduklarını bildirdi.
“Amacımız finansmandaki tıkanıklığı açmak”
2021’de finans, teknoloji ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Ergün Holding’i kurduklarını anlatan Özbey Ergün, Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev aldı. Özellikle finansal özgürlüğüne kavuşan müşterilerin kara listede kalmadan yeniden finansal sistemle buluşabilmeleri için 2024 yılında Pratik Finansman’ı hayata geçirdiklerini söyledi. “Biz bankacılığı dikeyler halinde yapmaya çalışıyoruz, hantallıktan kurtarıyoruz” diyen Ergün, yatay, esnek ve entegre bir modelle geleneksel bankalardan farklı olarak finansal hizmetler sunmaya odaklandıklarını ifade etti. Krediye erişimin zor olduğu dönemde, kredi imkanları konusunda sağlanan alternatif çözümlerin yoğun taleple karşılaştığını dile getiren Ergün, ödeme zincirinin aksamadan devam etmesi noktasında müşteri taleplerine göre çözümler ürettiklerini vurguladı. “Amacımız finansmanın tıkandığı noktada devreye girip tıkanıklığı açmak” diyen Özbey Ergün, “2026’da finansman tarafının biraz daha rahatlayacağının sinyallerini alıyoruz. Ticaretin hızlandığı noktada krediye her zaman ihtiyaç var. 2026’da işlerin büyüyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kara listedeki borçluya “diriliş kredisi”
MNG Faktoring’i 2024 yılı sonunda satın aldıklarını hatırlatan Ergün’e, bu işlemdeki motivasyonlarının kaynağını sorduğumuzda, “Orada satıcı tarafında kredi ihtiyacını sağlıyorsunuz. Faturası olan işlemlerde nakit sıkışıklığını çözüyorsunuz. Zaten bizim işler de tam bu noktada başlıyor. MNG Faktoring büyümeye çok hazır bir şirketti. Biz de işleri teknolojik anlamda hızlandırdığımızda büyüme başladı” ifadelerini kullandı. Alfin Sigorta Aracılık Hizmetleri tarafında ise alacak sigortası ve kefalet senedi gibi işlemlere aracılık ettiklerini anlatan Ergün, “Alacak sigortası ve kefalet senedinin bilinirliği arttıkça işlemlerin de artacağını düşünüyorum” diye konuştu. Varlık yönetim şirketlerine borcu devredilen ve yeniden finansal özgürlüğünü kazanan müşteriler için “Diriliş Kredisi” projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ergün, “Müşteri kara listeye girince yeniden finansal sisteme dönmesi zor oluyor. Biz Pratik Finansman tarafında çok iyi tanıdığımız ve zor durumdaki müşterilerle çalıştığımız için onları yeniden finansal hayata döndürmeye gayret ediyoruz. Bu noktada Diriliş Kredisini geliştirdik. Müşteri bize borcunu ödediği için ihtiyacı olduğunda ona belli bir limit tahsis ediyoruz veya borcunun yüzde 90’ini ödediyse bu imkanı sunuyoruz” bilgilerini paylaştı.