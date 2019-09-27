Ericsson Türkiye’de üretim yapacak
Ericsson Türkiye, yerli üretim belgesi aldığı prototipler ve bazı istasyonlara yönelik bazı donanımlar için kurduğu montaj hattının yıl sonuna kadar üretime başlamasını hedeflediğini açıkladı.
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