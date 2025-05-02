Erikli ve Pınar Su'ya rekor para cezası!

Ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren Erikli ve Pınar Su'ya, satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle rekor para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (Pınar Su) hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasını tamamladı. Kurulun 21 Eylül 2023 tarihli kararıyla başlatılan incelemede, her iki teşebbüsün de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi.

Yapılan incelemeler neticesinde, Erikli ve Pınar Su'nun, geleceğe dönük satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları tespit edildi. Rekabet Kurulu, 24 Nisan 2025 tarihli toplantısında aldığı 25-16/377-175 sayılı karar doğrultusunda, bu davranışın ilgili kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

26 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurulu bu karar doğrultusunda Erikli’ye 21 milyon 106 bin 469 TL, Pınar Su'ya 4 milyon 877 bin 401 TL idari para cezası kesti.