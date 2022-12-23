Erişilebilir konut ihtiyacı artıyor

Son altı aylık verilere göre, satıştaki konut stok adedinin büyüdüğünü ifade eden EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Şu anda tüm Türkiye genelinde temmuz ayına göre %17 miktarında daha fazla konut satışta. Aynı şekilde kiracı arayan mülk adedinin de %18 miktarında arttığını görüyoruz. Ancak satıştaki konutların satılmamasının sebebi iyi irdelenmeli. Bunun en başında fiyatların belli bir doygunluğa gelmesi geliyor. İkinci en önemli ve en az birincisi kadar önemli sebep ise artık konutun nakit dışında fonlama olanağının kalmaması. Konut almak isteyenlerin artık konut kredisine ulaşması çok zor veya mümkün değil. Hem BDDK düzenlemeleri, hem de faiz oranlardaki durum nedeni ile konut almak isteyenler ya geliştiricinin finansman modeline uymak zorunda ya da nakit konut almak durumunda, ikisini de yapma imkanı yoksa başka bir seçenek pek yok” dedi.

"Hala erişilebilir konut ihtiyacı var"

Ama piyasanın yavaşlamasının gayrimenkul sektöründe sorunların çözüldüğünü göstermediğini de belirten Yazıcı, “Hala erişilebilir konut ihtiyacı var, hala konut almak isteyen ama ulaşamayan bir kitle var ve en önemlisi barınma sorunun büyüyerek devam ediyor. Konut sektöründe eğer bir faiz kampanyası yapılırsa piyasaya hareket gelir ama fiyatlarda hemen bundan etkilenecektir. Bu açıdan bakıldığın yine de konutta alımların sürdüğünü görebiliyoruz. Türkiye bazı ay düşük, bazı ay yüksek de olsa her sene 1.4 milyon civarında konut satılıyor. Bu da aylık 110 bin adet gibi bir rakama denk geliyor. Bu seneki verilerde bize farklı bir şey getirmedi, aynı dinamikle gidiyoruz sadece kredi ile alımlar çok ciddi düştü.

"Gayrimenkul davalarının kısa sürede sonuçlanması sağlanmalı"

Kiralık mülklerle ilgili sorunlar da devam ediyor. Kiracı mal sahibi savaşları daha uzun süre durulmayacak gibi. Mahkemelere düşen dosya sayısı her gün artıyor, bu konunun kısa sürede ele alınması gerekli. Yapılacak en acil şey gayrimenkule yönelik ihtisas mahkemeleri kurulması ve gayrimenkul davalarının kısa sürede sonuçlanmasının sağlanması. Hedef olarak kiracı mal sahibi ilişkilerine ait davaların 3 ay gibi bir sürede sonuçlandırılması gerekli. Gayrimenkul sektörü hala alarm sinyalleri veriyor” şeklinde konuştu.