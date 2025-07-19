Erken rezervasyon fiyatını sürdüren tesislere talep çok

Hamide HANGÜL

Turizm sezonu erken re­zervasyon fiyatları ve in­dirim kampanyalarıyla büyümesini sürdürüyor. Türki­ye’de turizm sektörünün 60 mil­yar dolarla ihracata katkısı olan bir sektör olduğunun altını çi­zen Jolly Yönetim Kurulu Başka­nı Mete Vardar, kendilerinin de bu sektörün önemli bir parçası olduğunu, ayrıca 2025 sezonun­da yurt içi talebin de yüksek sey­rettiğini bildirdi. Vardar, artık ilk kontenjan açılan ve ilk kontrat yapılan pazarların başında iç pa­zarın geldiğini belirterek, “Yerli turiste ayrılan kontenjan da arttı. Vatandaşlarımız artık daha önce­likli hale geldi. Bu yıl yüzde 15’ler­den yüzde 25’lere gelmeye başla­dı” dedi. Talep konusuna da deği­nen Vardar, “Erken rezervasyon fiyatlarını devam ettiren tesisler, o noktada çok talep alıyoruz” diye konuştu.

Fiyatlar enflasyonun altında

2025 yılı için geçen sene­ye oranla çok daha iyi hazırlan­dıklarını vurgulayan Mete Var­dar, “Otel fiyatlarında, enflasyo­nun çok altında artış yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, biz de banka­larla yaptığımız özel anlaşmalar­la vade farksız kredi kartı taksit imkânı sağladık” ifadelerini kul­landı. Kıbrıs için de özel çalışma­lar yaptıklarını, bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye­ti’nde turizmin gelişimine yöne­lik tüm imkânlarını seferber et­tiklerini dile getiren Vardar, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs’ta çok büyük yatırımlar var, otel sa­yısı artıyor. Biz de bu çalışmaları desteklemek için Kıbrıs turları­nı daha çok öne çıkardık. Şu anda da bu turlara çok güçlü bir talep oluşmasını sağladık.”

Kars turunda kişi sayısı yüzde 135 arttı

Bu yılki sezonda iç talebin de yüksek olduğuna işaret eden Var­dar, Antalya, Alanya, Bodrum ve Marmaris’te ciddi bir ivme ya­kaladıklarını, bu bölgelerdeki ci­ronun, geçen yıla kıyasla yüzde 60’ın üzerinde arttığını söyledi. Özellikle Kars turlarında kişi sa­yısında yüzde 135 artış sağlan­dığını dile getiren Vardar, Mar­din ve GAP turlarının da öncelik­li tercihler arasında yer aldığını paylaştı.

Avrupa hâlâ güçlü, Uzak Doğu’ya da talep yüksek

Son dönemde kurdaki stabi­lizasyonun da etkisiyle yurtdı­şı turlara yönelik talebin arttığı­nı belirten Mert Vardar, “Avru­pa’ya talep çok güçlü. Özellikle Benelüks turlarında kişi sayısın­da yüzde 140 büyüme yakaladık. Bunun yanı sıra İtalya, İspanya ve Yunanistan’a olan talep de çok yüksek. Bu bölgelerde de kişi sa­yısında yüzde 20’lere varan bü­yüme sağladık” dedi. Turizm ve Ticaret Bakanlıkları tarafından açıklanan ‘Uzak Ülkeler’ strateji­sine dikkat çeken Vardar, bu doğ­rultuda özel tur paketleri hazırla­dıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Tayland, Bali ve Japonya gi­bi destinasyonlara yönelik ilgi­de ciddi bir artış gözlemliyoruz. Talepler yüzde 50’ye varan oran­larda arttı. Japonya özelinde ise cirosal büyüme, geçen yılın aynı dönemine oranla 4 katını aştı. Vi­zesiz ülkelere talep de yüksek.”

Nüfusun yüzde 20’si seyahat edebiliyor

Ancak Türkiye’de, nüfusun sadece yüzde 20’sini seyahat ettiğine de işaret eden Vardar, yurt dışında bu oranın daha yüksek olduğunun altını çizdi. Şirketin hedefleri ve sektördeki gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Mete Vardar, sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını, kampanyalar hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Ekim 2024’te yüzde 50’ye varan oranlarda indirimlerle sunduğumuz erken rezervasyon kampanyasına çok güçlü talep oluştu. Yerli turistte artık erken rezervasyon bilinci oluştu. Böylece rezervasyonların yüzde 50’den fazlasını bu dönemde aldık. Ayrıca bankalarla yaptığımız özel kart ve puan kampanyaları, kredi kartına vade farksız taksit ve kupon indirimleri gibi çalışmalarımızla bu yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kişi sayısında yüzde 30’un, ciroda ise yüzde 60’ın üzerinde büyüme yakaladık.”

Halka arza hazırlanıyor

Türkiye’de turizmin, artık uygun fiyat yerine servis kalitesiyle öne çıkması gerektiğinin altını çizen Vardar, turistik tesislerdeki hizmet kalitesine işaret etti. Şirket olarak teknoloji yatırımlarının da sürdüğünü vurgulayan Mert Vardar, “Online kanallar üzerinden çok güçlü bir artış sağladık. Bu yıl bu alanda yüzde 100’ün üzerinde büyüme yakaladık” dedi. Vardar, halka açılma planları da olduğunu sözlerine ekledi.