Erken rezervasyon fiyatını sürdüren tesislere talep çok
İç pazarda erken rezervasyon fiyatlarını devam ettiren tesislere çok talep aldıklarını açıklayan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, turizmde 12-15 milyar dolar iç pazarın oluşmaya başladığını, son dönemde iç pazarın ilk kontrat yapılan pazar olduğunu ve yüzde 15’lerden yüzde 25’lere çıktığını söyledi.
Hamide HANGÜL
Turizm sezonu erken rezervasyon fiyatları ve indirim kampanyalarıyla büyümesini sürdürüyor. Türkiye’de turizm sektörünün 60 milyar dolarla ihracata katkısı olan bir sektör olduğunun altını çizen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, kendilerinin de bu sektörün önemli bir parçası olduğunu, ayrıca 2025 sezonunda yurt içi talebin de yüksek seyrettiğini bildirdi. Vardar, artık ilk kontenjan açılan ve ilk kontrat yapılan pazarların başında iç pazarın geldiğini belirterek, “Yerli turiste ayrılan kontenjan da arttı. Vatandaşlarımız artık daha öncelikli hale geldi. Bu yıl yüzde 15’lerden yüzde 25’lere gelmeye başladı” dedi. Talep konusuna da değinen Vardar, “Erken rezervasyon fiyatlarını devam ettiren tesisler, o noktada çok talep alıyoruz” diye konuştu.
Fiyatlar enflasyonun altında
2025 yılı için geçen seneye oranla çok daha iyi hazırlandıklarını vurgulayan Mete Vardar, “Otel fiyatlarında, enflasyonun çok altında artış yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, biz de bankalarla yaptığımız özel anlaşmalarla vade farksız kredi kartı taksit imkânı sağladık” ifadelerini kullandı. Kıbrıs için de özel çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizmin gelişimine yönelik tüm imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs’ta çok büyük yatırımlar var, otel sayısı artıyor. Biz de bu çalışmaları desteklemek için Kıbrıs turlarını daha çok öne çıkardık. Şu anda da bu turlara çok güçlü bir talep oluşmasını sağladık.”
Kars turunda kişi sayısı yüzde 135 arttı
Bu yılki sezonda iç talebin de yüksek olduğuna işaret eden Vardar, Antalya, Alanya, Bodrum ve Marmaris’te ciddi bir ivme yakaladıklarını, bu bölgelerdeki cironun, geçen yıla kıyasla yüzde 60’ın üzerinde arttığını söyledi. Özellikle Kars turlarında kişi sayısında yüzde 135 artış sağlandığını dile getiren Vardar, Mardin ve GAP turlarının da öncelikli tercihler arasında yer aldığını paylaştı.
Avrupa hâlâ güçlü, Uzak Doğu’ya da talep yüksek
Son dönemde kurdaki stabilizasyonun da etkisiyle yurtdışı turlara yönelik talebin arttığını belirten Mert Vardar, “Avrupa’ya talep çok güçlü. Özellikle Benelüks turlarında kişi sayısında yüzde 140 büyüme yakaladık. Bunun yanı sıra İtalya, İspanya ve Yunanistan’a olan talep de çok yüksek. Bu bölgelerde de kişi sayısında yüzde 20’lere varan büyüme sağladık” dedi. Turizm ve Ticaret Bakanlıkları tarafından açıklanan ‘Uzak Ülkeler’ stratejisine dikkat çeken Vardar, bu doğrultuda özel tur paketleri hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Tayland, Bali ve Japonya gibi destinasyonlara yönelik ilgide ciddi bir artış gözlemliyoruz. Talepler yüzde 50’ye varan oranlarda arttı. Japonya özelinde ise cirosal büyüme, geçen yılın aynı dönemine oranla 4 katını aştı. Vizesiz ülkelere talep de yüksek.”
Nüfusun yüzde 20’si seyahat edebiliyor
Ancak Türkiye’de, nüfusun sadece yüzde 20’sini seyahat ettiğine de işaret eden Vardar, yurt dışında bu oranın daha yüksek olduğunun altını çizdi. Şirketin hedefleri ve sektördeki gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Mete Vardar, sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını, kampanyalar hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Ekim 2024’te yüzde 50’ye varan oranlarda indirimlerle sunduğumuz erken rezervasyon kampanyasına çok güçlü talep oluştu. Yerli turistte artık erken rezervasyon bilinci oluştu. Böylece rezervasyonların yüzde 50’den fazlasını bu dönemde aldık. Ayrıca bankalarla yaptığımız özel kart ve puan kampanyaları, kredi kartına vade farksız taksit ve kupon indirimleri gibi çalışmalarımızla bu yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kişi sayısında yüzde 30’un, ciroda ise yüzde 60’ın üzerinde büyüme yakaladık.”
Halka arza hazırlanıyor
Türkiye’de turizmin, artık uygun fiyat yerine servis kalitesiyle öne çıkması gerektiğinin altını çizen Vardar, turistik tesislerdeki hizmet kalitesine işaret etti. Şirket olarak teknoloji yatırımlarının da sürdüğünü vurgulayan Mert Vardar, “Online kanallar üzerinden çok güçlü bir artış sağladık. Bu yıl bu alanda yüzde 100’ün üzerinde büyüme yakaladık” dedi. Vardar, halka açılma planları da olduğunu sözlerine ekledi.