Erken seçim düğünleri erteledi

İrem ÇETİNGÖZ

İş dünyası, erken seçim sürecinde mali disiplinden uzaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Partiler yetkili kurullarında adayları tartışıyor. İttifak görüşmeleri yoğunlaşacak.

Düğünler ertelendi, tatil rezervasyonları iptal edildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararı, düğünlerin ertelenmesine neden oldu. Bir organizasyon şirketinden edindiğimiz bilgiye göre; 24 Haziran’da dünya evine girecek olan 3 çift organizasyon şirketini arayarak, düğün tarihlerini ileri bir tarihe aldıklarını açıkladı. Bilgi edindiğimiz organizasyon şirketi yetkilisi, 24 Haziran’dan sonra yoğunluktan dolayı çiftlere yardım edemediklerini çiftlerin otellerle görüşüp tarih, mekan gibi seçeneklerini çözmeleri gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan Elchyn Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Cem Mazlum ise seçimin erkene alınmasının belirsizliği ortadan kaldırdığını belirtti. “1.5 yıl daha insanların üzerinde gereksiz baskı olacaktı” diyen Mazlum, genel konjonktür bakımından erken seçimin olumlu yansımaları olacağını aktardı. Mazlum, “Piyasalar rahatlayacak. Henüz konuşmak için belki erken. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili daha iyi sonuçlar alabiliriz. Bize gelen iptal veya erteleme yok” dedi.

Gündüz düğünleri iptal

Beklenilmeyen erken seçim, en çok gündüz düğünlerini etkiledi. Bir düğün salonu yetkilisinden edindiğimiz bilgiye göre; iki çift 24 Haziran’da olan düğünlerini iptal ederek ileri tarihe aldı. Şehir dışından misafirlerin gelmeme durumunun etkili olduğunu belirten yetkili, “Her yıl seçim olur mu? Büyük esnafı etkilemez ama küçük esnafı bu durum öldürüyor. 24 Haziran’da düğünü olanlara başka tarih sunduk. Onlara uymadı. Bakacağız, şu anda bir şey söylemek çok zor” diye konuştu.

“Kongreler de iptal olabilir”

Erken seçim, otellerdeki düğünlerle birlikte kongre ve diğer toplantıların da bir hafta önceye ya da bir hafta sonraya çekilmesine neden oluyor. Hilton Dalaman Resort & SPA Genel Müdürü Ali Tunç Batum, 24 Haziran’da evlenecek olan bir çiftin düğün tarihini değiştireceğini aktardı. “Toplantı ve kongreler için de aynı durum gerçerli olacak” diyen Batum, erken seçimin sektör olarak kendilerini etkilemeyeceğini belirtti. Lüks otelcilik sektöründe hizmet veren bir otelin yetkilisi de daha çok açık hava mekanlarında yapılacak organizasyonlarda sıkıntıların yaşanacağını ifade etti.