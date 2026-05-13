Ermenistan'dan "Türkiye ile ticaret" açıklaması
İki ülke arasında 2022’den bu yana süren normalleşme sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlanması, Erivan yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ikili ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma kararının ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Badalyan, gelişmenin iki ülke iş dünyası arasındaki bağları güçlendireceğini ve bölgesel ekonomik bağlantıları artıracağını ifade etti.
Sınır kapıları için çalışmalar sürüyor
Açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının da sürecin devamı açısından kritik önemde olduğu vurgulandı. Erivan yönetimi, ekonomik ilişkilerin gelişmesinin Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refah için fırsat yaratacağını savunuyor.
Türkiye cephesinden açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise 11 Mayıs itibarıyla doğrudan ticaret için gerekli bürokratik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Keçeli, ortak sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.
Ticarette yeni düzenleme
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan’a gönderilen ürünlerde nihai varış noktasının “Ermenistan/Türkiye” olarak gösterilebilmesinin önü açıldı. Ankara, bölgede ekonomik iş birliğinin artırılmasının tüm Güney Kafkasya için stratejik önem taşıdığı görüşünü sürdürüyor.