Ermenistan'dan "Türkiye ile ticaret" açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ikili ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma kararının ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Badalyan, gelişmenin iki ülke iş dünyası arasındaki bağları güçlendireceğini ve bölgesel ekonomik bağlantıları artıracağını ifade etti.

Sınır kapıları için çalışmalar sürüyor

Açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının da sürecin devamı açısından kritik önemde olduğu vurgulandı. Erivan yönetimi, ekonomik ilişkilerin gelişmesinin Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refah için fırsat yaratacağını savunuyor.

Türkiye cephesinden açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise 11 Mayıs itibarıyla doğrudan ticaret için gerekli bürokratik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Keçeli, ortak sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.

Ticarette yeni düzenleme

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan’a gönderilen ürünlerde nihai varış noktasının “Ermenistan/Türkiye” olarak gösterilebilmesinin önü açıldı. Ankara, bölgede ekonomik iş birliğinin artırılmasının tüm Güney Kafkasya için stratejik önem taşıdığı görüşünü sürdürüyor.