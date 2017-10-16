Ermut: 15 yılda 200 milyar dolar yatırım aldık

16 Ekim 2017

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve Dünya Yatırım Tanıtım Ajansı Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin Doğu Asya ve Orta Doğu gibi alternatif bölgelerden yatırım almaya başladığını söyledi.

Her sektörden yatırım çekmeye devam ettiklerini belirterek, yatırımların önemli bir kısmının hala Avrupa'dan geldiğini aktaran Ermut, Avrupa'dan gelen yatırımların genellikle finansal, makine, bilim ve teknoloji alanında olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'dan gelen yatırımlar ise petrokimya, enerji ve gayrimenkul alanlarındadır. Amacımız yatırımlardaki farklılaşmayı derinleştirmektir. Çünkü 2008'deki küresel krizden en çok Avrupa etkilendi. Doğrudan yatırımların çoğunu Avrupa'dan aldığımız için de yatırımlarımız etkilenmişti. Bu yüzden ne kadar farklılaştırma yapabilirsek herhangi bir küresel ya da bölgesel krizden etkilenme oranımız o kadar düşük olur."

Ermut, Türkiye'nin 2016'da aldığı 12,3 milyar dolarlık yatırımın yüzde 57'sinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleştiğini bildirdi.

"Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatmayı ümit ediyoruz"

Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin devam ettiğine dikkati çeken Ermut, "Ülke olarak 2002'den bu yana, yani 15 yılda 200 milyar dolar yatırım aldık. Bu, çok ciddi bir miktar. Ancak biz bunu hiçbir zaman yeterli bulmadık. Dolayısıyla amacımız yatırımları, özellikle de katma değeri yüksek yatırımları ülkemize çekmektir. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatmayı ümit ediyoruz. Özellikle ilk 6 ayı olmak üzere 2016 zor bir yıldı. 2017 de her ne kadar bölgesel ve global anlamda zor bir yıl olsa da bu yılı geçen seneye göre çok daha iyi kapatmayı umuyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye'nin 2002'den bu yana yıllık ortalama 13 milyar dolar yatırım çektiğini ifade eden Ermut, amaçlarının 2007 yılında ulaştıkları 22 milyar dolar yatırımı aşmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA