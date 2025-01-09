Ernst & Young’dan dikkat çeken rapor: Türkiye Avrupa’nın zirvesinde

EY (Ernst & Young) Küresel Halka Arz Trendleri 2024 raporu yayımlandı. Şirketin açıklamasına göre, geçen yıl dünya genelinde gerçekleştirilen 1215 halka arz işleminden toplamda 121,2 milyar dolar gelir elde edildi.

Avrupa’da 30’dan fazla işlem

Raporda, 2023 yılında küresel halka arz sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında bir azalma olduğu, gelir hacminin ise yüzde 4 gerilediği belirtildi. Türkiye, dünya genelindeki halka arz işlemlerinin yüzde 3’ünü gerçekleştirerek Avrupa’da 30’dan fazla işlemle ilk sıraya yerleşti.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, açıklamasında küresel halka arz piyasasının, 2024 yılında daha elverişli piyasa koşulları sayesinde yeniden ivme kazandığını ifade etti. Canoğulları, küresel çapta halka arzlarda yaşanan toparlanmada enflasyonun düşmesi, düşük faiz ortamı ve yatırımcıların güveninin etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca Hindistan ve ABD’nin halka arz sayılarıyla gelir açısından öne çıktığına işaret etti.

Öne çıkan sektörler

Canoğulları, “Özel sermaye ve risk sermayesi destekli halka arzlar küresel piyasada önemli bir rol oynadı. 2024'te halka arzlarda teknoloji, medya ve telekomünikasyon, üretim ve tüketici ürünleri sektörleri öne çıktı. Yeni yılda da teknoloji odaklı halka arzların yerini koruyacağı öngörülüyor. Halka arz düşünen şirketler bu kapsamda, 2025 yılında gelişen makroekonomik, jeopolitik ve düzenleyici ortamlara uyum sağlamalı, ortaya çıkan fırsatları yakalamak için inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik yatırımlar gibi uzun vadeli değere odaklanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar şirketlerin gelecekteki potansiyeline odaklanıyor

Canoğulları, EY'nin araştırmalarının başarılı bir halka arz için yalnızca finansal sonuçların yeterli olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Finansal performansın yatırımcı kararlarında yüzde 60 etkili olduğunu, ancak kurumsallaşma, şeffaf yönetim, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve yönetim kurulu yetkinliği gibi unsurların da yüzde 40’lık bir paya sahip olduğunu aktardı.

Yatırımcıların yalnızca şirketlerin bugünkü performansına değil, gelecekte yaratacağı değere de ortak olmayı hedeflediğini ifade eden Canoğulları, “Şirketin ortaya koyduğu bugünkü performans zaten cari fiyata yansıtılıyor, dolayısıyla halka arz hedefleyen şirketlerin, yatırımcılara ileriye yönelik uzun vadeli planlarını da göstermesi önem arz ediyor” dedi.