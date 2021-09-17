Ernst&Young: Birleşme ve satın almada işlem arttı, hacim zayıfladı

Türkiye'deki son üç yılda azalan Batılı fonların ve şirketlerin azalan ilgisiyle hacmi düşen şirket satın alma ve birleşme faaliyetlerin yılın geri kalanında hızlanması beklense de geçen yılın altında kalacağı tahmin ediliyor.

Ernst&Young Türkiye ortağı İlhami Koç, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar olan M&A hacminin yılın ilk dokuz ayında 3-4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini tahmin ettiklerini, işlem sayısının ise yaklaşık 130 ile geçen yıl ile karşılaştırılabilir olsa da işlem büyüklüklerinin gerilediğini kaydetti.

Yabancı yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına olan ilgisinin son birkaç yılda dip yapmasına paralel olarak Türk şirketlerinin alımına olan ilgileri de üç dört yıldır geriliyor.

Her ne kadar oyun geliştiricileri, e-ticaret, fintech gibi yeni kurulan ve hızlı büyüme aşamasında olan şirketlere yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyorsa da, hukuki düzenlemelerdeki ani değişiklikler ve hukukun üstünlüğü hakkında oluşan şüpheler yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini azalttı.

"Temkinli bir iyimserliğim var"

Koç, "Dünya çapındaki düşük faiz ortamının etkisi var. Türkiye'de yapılan işlem sayısı adet olarak büyüyor. Ama toplam işlem hacmine bakıldığı zaman geçen yıla göre gerideyiz" dedi.

Bu yılın ilk dokuz ayında 1 milyar doları Getir, 1.5 milyar doları Trendyol olmak üzere 3 ila 4 milyar dolar büyüklüğünde M&A işlemi olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Koç, bir kaç tane orta büyüklükteki işlem dışındakilerin ise küçük hacimli olduğunu belirtti.

Getir ve Trendyol gibi çıpa işlemlerin ardından yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini ifade eden Koç, "Temkinli bir iyimserliğim" var derken, gelecek yılın ilk aylarına kadar her biri 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında dört veya beş M&A işleminin tamamlanabileceğini ifade etti.

Türk şirketlerinin de yurtdışında satın alma işlemlerine baktığını ifade eden Koç "Türk şirketlerinden yakın dönemde Avrupa/Doğu Avrupa'da bir kaç satın alma işlemi görebiliriz" dedi.

İmalat ve sanayi şirketleri ilgi odağı

Şirketin Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da üç yıldır Türkiye'de şirket satın almaya ilgi göstermeyen yabancı özel sermaye fonlarının imalat ve sanayi şirketlerine ilgi göstermeye başladığını ifade ederek, "Geçmişte Türkiye'den çıkmış olan özel sermaye fonu yöneticileri de tekrar Türkiye'ye bakmaya başladı" dedi.

Gürsoy Büyükavşar, perakende sektöründe hazır giyim tarafı başta olmak üzere büyük ölçekli borç yeniden yapılandırması gerçekleşmesini beklediklerini de belirterek şunları söyledi:

"Giyim perakendesi ekonomi için, imalattan istihdama kadar çok önemli bir alan. Sektörde borçlanma kaynaklı yapılandırmaların perakende sektörüne önümüzdeki dönemde mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz, hazır giyim tarafında büyük yapılandırmalar olacaktır. Bizim de bu alanda üzerinde çalıştığımız yapılandırmalar var" diye konuştu.