Erol Dündar duyurdu: Alkolsüz içecek grubuna zam!
Alkolden sonra içeçek gurubunda zamların ardı arkası kesilmedi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformundan kola ve alkolsüz içeceklere gelen son zamları paylaştı. Dündar'ın paylaşımına göre 1 litre meyve suyu 50 liraya, kola ise 40 liraya yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, alkolsüz içecek grubuna gelen yeni zamları paylaştı.
Kola ne kadar oldu?
Dündar'ın paylaştığı listeye göre alkolsüz içeçeklerin litresi 50 liraya dayandı. En düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) fiyatı ise 12 lira oldu.
Yazın vazgeçilmezi, yemeklerin eşlikçisi kolanın litre fiyatı ise diğer gazlı içeceklerle beraber 40 liraya çıktı.
Coca cola güncel zamlı liste #ZamGeldi pic.twitter.com/qec8wwiWIR— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 20, 2025