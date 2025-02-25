Erol Dündar rakam verip açıkladı: Sigaraya zam geliyor!

Sadece iki ay önce ÖTV'deki artış nedeniyle sigaraya gelen 5 liralık zammı, yeni fiyat artışları takip edecek.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarında yeni artışın yolda olduğunu açıkladı.

Mart ayında sigaraya yeni zam!

Alkol ve sigara zamlarına ilişkin konuşan Dündar, zam geçişlerine işaret ederek "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" dedi.

Bir paket sigaranın fiyatı 100 lira

Yeni yılda ÖTV'ye ek olarak fiyatlara maliyet zammı da eklenince bir paket sigaranın fiyatı 100 liraya yaklaşmıştı. Bu son zamla beraber Mart 2025 itibarıyla en pahalı sigaraların 100 lirayı aşması, en ucuz sigaraların da 50-80 lira bandına çıkması bekleniyor.