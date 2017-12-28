Ertem: Şeker Kurumu ve TAPDK işlevsizdi

28 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonominin genel görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ertem, Merkez Bankası'nın beklentileri karşılamayan faiz kararı sonrası yapılan eleştiriler için, "Merkez Bankası enflasyon beklentilerine göre karar alıyor. Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüş beklendiğine göre son yapılan GLP artışı bu yönde diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"Son çeyrek öncü göstergeleri büyümenin devam edeceğine işaret ediyor" diyen Ertem, ortalama yüzde 7 büyümenin sürekli olacağını düşündüğünü söyledi.

Dolar kurunun yılı 3.80 civarında tamamlamasını beklediğini ifade eden Ertem, "2018 yılında dolarda ani hareketler beklemiyoruz. Kur, beklentilere paralel hareket eder. Dolar ve euro 2018 için en kaygı verici para birimleri, tasarruf için kullanılmamalı" dedi.

Ertem, son KHK ile kapatılarak, sorumlulukları Tarım Bakanlığına devredilen Şeker Kurumu ve TAPDK için ise, "Kapatılmaları işlevsiz olması, regülasyonlar dışında kalması, piyasaları bozucu etki yaratmasından kaynaklı" diye konuştu.