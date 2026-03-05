Eşel mobil sistemi nedir, eşel mobil nasıl uygulanacak? Eşel mobil sisteminde akaryakıta zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarında artışların pompa fiyatlarına etkisini sınırlamayı amaçlayan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden yürürlüğe girdi.

Karara göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlar tabela fiyatına yansımayacak. En son döviz kurlarının dalgalı olduğu 2018 ve 2021 yılları arasında kullanıma alınan eşel mobil sistemi hakkında araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar, "Eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak? Eşel mobil sisteminde zam oluyor mu?" gibi soruları aratmaya başladı.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, telefondan dahi alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları üzerinden kesinti yapılarak zammın tamamının pompaya yansımaması sağlanır. Yapılacak zam vergiden kesilir.

Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?

Uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkacak fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı şekilde yansıtılması için bu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV tutarından vazgeçilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeyle birlikte, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin iç piyasaya etkisinin azaltılması hedefleniyor. Böylece akaryakıt ve LPG fiyatlarındaki artışın tüketiciye daha düşük oranda yansıması amaçlanıyor.

Örneğin söz konusu ürünlerde fiyat artışının 10 lira olması durumunda bunun yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatlarına yansıyacak. Kalan 7,5 liralık bölüm ise vergi indirimi yoluyla karşılanacak.

Bu uygulama kapsamında devlet, önemli bir bütçe gelirinden vazgeçerek fiyat artışlarının sınırlı kalmasını sağlayacak. Böylece akaryakıt ve LPG fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Eşel mobil ne demek?

Eşel mobil kelimesi Fransızca "échelle mobile" (hareketli ölçek) terimin Türkçe’ye geçmiştir. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılmasını ifade eder. Satıcı ve kullanıcıyı korumak amaçlı devletler tarafından alınan bir karardır.