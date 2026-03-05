Eşel mobil sonrası akaryakıt zammı belli oldu: İşte yeni benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt piyasasında uzun süredir beklenen eşel mobil sistemi resmen yürürlüğe girdi. Sistemin ilk gününde devlet, fiyat artışını sınırlamak için Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) önemli ölçüde feragat etti. Buna rağmen akaryakıt fiyatlarında artış kaçınılmaz oldu.

Uygulamanın ilk gününde motorinde 7,78 TL, benzinde ise 2,29 TL tutarında ÖTV indirimi yapıldı. Ancak uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış nedeniyle zam tamamen engellenemedi. Pompaya motorinde 3,11 TL, benzinde ise 92 kuruş zam yansıdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları

Yeni zam sonrası büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul’da benzinin litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 59,18 TL, Avrupa Yakası’nda ise 59,34 TL oldu. Motorin fiyatı ise Anadolu Yakası’nda 63,37 TL, Avrupa Yakası’nda 63,53 TL seviyesine çıktı.

Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 60,29 TL, motorin ise 64,65 TL olarak güncellendi. İzmir’de ise benzin 60,58 TL, motorin ise 64,93 TL seviyesine yükseldi.

Eşel mobil sistemi nasıl çalışacak?

Yeni sistem, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların doğrudan pompaya yansımasını sınırlamayı amaçlıyor. Buna göre 2 Mart tarihi baz alınarak, petrol fiyatları yükseldiğinde artışın yüzde 75’ine kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanabilecek.

Bu kapsamda benzinde litre başına 14,8277 TL’ye, motorinde 13,9006 TL’ye, LPG’de ise kilogram başına 11,3830 TL’ye kadar ÖTV indirimi uygulanabilecek. Fiyatların düşmesi durumunda ise azalışın yüzde 75’ine kadar ÖTV yeniden artırılabilecek.

Uzmanlara göre eşel mobil sistemi, küresel petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların tüketiciye yansımasını kısmen frenleyebilecek bir mekanizma olarak görülüyor. Ancak petrol ve döviz fiyatlarında güçlü artışlar yaşanması halinde pompada zamların tamamen önüne geçilmesi mümkün olmayabilir.