Eşel mobil tekrar devrede

10 Nisan 2019

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatında litre başına 13 motorinin 6 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinde 6 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

İkinci bir açıklamada ise "10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7, motorinde 6 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" bilgisi verildi.

Böylece benzinde yapılan toplam 20 kuruş zammın 13 kuruşu, motorinde ise yapılan 12 kuruş artışın 6 kuruşu fiyatlara yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sisteminde bu yıl fiyat artışları pompaya yansıtılmaya başlandı. Mart ortasından itibaren ise otogazda bugün itibarıyla ise benzin ve motorinde eşel mobil yeniden uygulanmaya alındı.

Benzin ve motorinde eşel mobil sisteminin 6.80 TL civarında devreye alınması öngörülüyordu.

Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamları pompa fiyatlarına yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

Kaynak: Reuters