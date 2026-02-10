ESİAD stratejik tehditlere dikkat çekti: Hindistan ile Avrupa pazarında çarpışacağız

Ege Sanayicileri ve İş İn­sanları Derneği (ESİAD) tarafından bu yıl sekizin­ci kez gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomisine İlişkin Üye Beklen­ti Anketi”nin sonuçları açıklandı. Ankete katılan sanayici ve iş in­sanları 2026 yılında ekonomide­ki en büyük tehlikeyi “jeopolitik riskler” olarak görürken, iş insan­larının yıl sonu enflasyon beklen­tisi yüzde 26.4, dolar kuru beklen­tisi ise 53.05 oldu.

“Gümrük Birliği ihtiyaçlara cevap vermiyor”

ESİAD Yönetim Kurulu Başka­nı Sibel Zorlu, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönem­de Türk sanayisinin karşı kar­şıya olduğu stratejik tehditlere dikkat çekti. Avrupa Birliği’nin Hindistan ve Mercosur ile imza­ladığı ticaret anlaşmaları ile “Ma­de in Europe” hamlesinin yara­tacağı baskıya işaret eden Zorlu, şöyle devam etti: “Yaşanan küre­sel karmaşanın ortasında, Türk sanayicisini belki de en çok teh­dit eden gelişmeler, ihracatımı­zın yüzde 42.8’ini gerçekleştir­diğimiz AB tarafında yaşanıyor. Gümrük Birliğinin zaten Türk ekonomisinin ihtiyaçlarına ce­vap vermekten giderek uzaklaş­tığı bir dönemde; Avrupa Birliği farklı coğrafyalarda stratejik or­taklıklar kuruyor. 27 Ocak tari­hinde imzalanan AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması, bizim için stratejik bir alarm zili oldu. AB’nin Hindistan ile el sıkışması, Türk sanayisinin yıllardır Güm­rük Birliği sayesinde elde ettiği kazanımların ciddi bir erozyona uğraması demektir. Pek çok sek­törde Hindistan’ın düşük mali­yetli ama yüksek teknolojili üre­timiyle Avrupa pazarında doğru­dan çarpışacağımız bir döneme giriyoruz. 17 Ocak 2026'da imza­lanan AB-Mercosur Anlaşması ile Latin Amerika bloku da Avru­pa pazarına çok daha avantajlı ha­le gelmeye başlayacak.”

Dışişleri Bakanlığı İzmir Tem­silcisi Büyükelçi Yeşim Kebap­çıoğlu da, Türkiye’nin küresel öl­çekte izlediği aktif ve çok boyutlu dış politika stratejisini paylaştı. Türkiye’nin jeopolitik konjonk­türdeki kritik rolüne ve dünyanın en geniş temsil ağlarından birine sahip olduğuna dikkat çeken Ke­bapçıoğlu, dış politikanın temel felsefesi ve hedeflerini şu sözler­le anlattı: “Dış politika strateji­mizi şekillendiren temel hedef­leri dört başlık altında sıralaya­biliriz. Bunlar bölgemizde barış ve güvenliğin temin edilmesi, dış ilişkilerimizin kurumsal zeminin güçlendirilmesi, bölgesel refah ortamının geliştirilmesi ve küre­sel hedeflerimizin ilerletilmesi­dir. Şu anda dünyanın üçüncü en geniş temsil alanına sahip ülke­yiz. 264 dış temsilciliğimizle dün­yanın hemen her yerinde diplo­matik ayak izine sahibiz.”

Ayaklar frende

ESİAD’ın düzenlediği “Üye Beklenti Anketi”nin sonuçlarını paylaşan Ekonomi Gözlem Gru­bu Başkanı Muhittin Bilget, 2026 yılına dair beklentilerin oldukça temkinli olduğunu ifade etti. An­ketin, sanayicide henüz bir iyim­serliğe işaret etmediğini belirten Bilget, “Hala optimizme, iyim­serliğe çok dönüş yok. En azın­dan 2026'nın ilk yarısı için ayak­lar frende” diye konuştu. Sipariş ve kapasite kullanımı gibi temel göstergelerin durağanlığını koru­duğunu dile getiren Bilget, “Sipa­rişler bizim halk deyimiyle idare modunda. Hakim fikir değişen bir şey olmayacak diyor. Mevcut jeo­politik riskler, ekonomik şartlar vesaire hepsiyle beraber yatırım konusunda çok iç açıcı bir tablo yok; farklı bir şey de beklemiyor­duk” dedi. Çin’in devlet destek­li üretim gücü karşısında sade­ce maliyetleri düşürerek rekabet etmenin imkansız hale geldiğine dikkat çeken Bilget, iş dünyasına şu kritik uyarıda bulundu: “Sade­ce düşük işçilik maliyetleriyle re­kabet edemezsiniz. Artı üzerine açık konuşalım; otokratik kapi­talizm var, gereken sübvansiyon­lar, destekler de veriliyor. Bu güç­le sadece maliyet düşürerek başa çıkamazsınız.”

En büyük sorun jeopolitik riskler

ESİAD’ın 8 yıldır gerçekleştirdiği Türkiye Ekonomisine İlişkin Üye Beklenti Anketi’nden çarpıcı sonuçlar çıktı. ESİAD üyeleri önümüzdeki dönemde iş dünyasını bekleyen en büyük riskin “jeopolitik riskler” olduğunu belirtirken, bu alandaki sıralama “yüksek borçluluk, yüksek faiz, finansmana erişim, öngörülebilirlik, sosyal kutuplaşma ve gelir eşitsizliği” şeklinde devam etti. Ankete katılanlar, öncelik verilmesi gereken konuları ise “Hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve finansmana erişim” olarak sıraladı. Ankete göre, iş dünyasının yatırım kararını etkileyen en önemli konunun “maliyetlerdeki artış ve bunun piyasaya yansımaması” olduğu görüldü. “Finansmana erişim, teşvikler, kurlardaki belirsizlik ve vergi sistemi” de yatırım kararını etkileyen diğer unsurlar oldu.