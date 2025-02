ESK: 15 gün içerisinde 40 bin baş kasaplık, bununla beraber karkas piyasa arz edeceğiz

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ulusal Kırmızı Et Konseyi 6. Olağan Genel Kurulu”na Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Genel Müdür Yardımcısı Melik Daloğlu, Bakanlık bürokratları, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.



Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada sektör paydaşlarına Ramazan ayı öncesinde spekülatif fiyat hareketliliklerine karşı alınan tedbirleri anlattı:



“Her yıl olduğu gibi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde de spekülatif hareketlilik oluşturan fırsatçılara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete daha rahat ulaşması için piyasaya yeterli düzeyde et ve et ürünleri tedariki planlıyoruz.

Birçok paydaşımızın fikirlerinden istifade ediyoruz ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Arz açığı olan miktarı belirleyip bunun alımını planlıyoruz. Bu Ramazan ayında da daha güçlü bir tedbirle hem kasaplık tedarik ederek, bu ay 15 gün içerisinde yaklaşık 40 bin baş kasaplık, bununla beraber karkas da piyasa arz ediyoruz.

"Rekabet şartlarını yok eden yapıya müsaade etmeyeceğiz"

Bugün et fiyatları ile ilgili konuşulan fiyatlanmaların tamamen spekülatif olduğunu belirten ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, “Rekabet şartlarını yok eden yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin tavrı çok nettir. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın bu konuda hem hassasiyeti var hem de son derece kararlı bir duruşu var. Haksız kazanca karşıyız. Çünkü serbest piyasa rekabete dayalıdır, tüketicinin de konforlu alışveriş yapacağı uygun fiyatlı ürüne ulaşabileceği bir yapıda olmak zorundadır. Eğer bir organizasyon varsa bir kartelleşme varsa rekabeti önleyici şartlar varsa devletimiz bunun tedbirini almaya son derece muktedirdir. Ülkemizin sürdürülebilir tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirecek, verimlilik ve kalite odaklı, hayvan sağlığı ve refahını ön planda tutan yeni projelere devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.