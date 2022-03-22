ESK, ete yüzde 48 zam yaptı

Yeni satış fiyat listesini resmi internet sitesinde yayınlayan ESK'da 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL'den 83 TL'ye çıktı. Kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL'ye yükseldi.

Daha önce 79,5 TL'den satılan biftek-rostonun listedeki yeni fiyatı 117,5 TL olurken, kontrfilenin kilogram fiyatı da 98 TL'den 145 TL'ye çıktı.

Pirzolanın kilogram fiyatı ise 103 TL'den 152 TL'ye yükselirken, kilogramı 154 TL olan bonfilenin yeni fiyatı ise yüzde 48 zam ile 228 TL oldu.