ESK’dan et arzına 1 aylık müdahale

Hüseyin GÖKÇE

Bir süre önce kuyrukları azaltmak amacıyla et fiyatına yüzde 48 zam yapan, gelen tepkiler üzerine tekrar yüzde 15 indirim yapan Et ve Süt Kurumu’nun arz miktarını garanti altına almak amacıyla daha önce kamuoyuna açıklanan destekleme ödemesinin esasları belli oldu. ESK aldığı büyükbaş hayvan başına 2500 lira destekleme ödemesi yapacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararında, ESK ana statüsünde kırmızı et fiyatındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla 2 Nisan 2022 ile 1 Mayıs 2022 arasında (Ramazan ayı), kesimi ve satışını yaptığı sığırlar için 2500 lira destekleme ödemesi yapacak.

Sığırların kesimi ve satışı ESK belirleyeceği kriterler çerçevesinde yapılacak. Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme bütçesinden sağlanacak.