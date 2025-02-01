Eski Fed danışmanı Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski kıdemli danışmanı John Harold Rogers, Çin yararına ticari sırları çalmak için komplo kurduğu gerekçesiyle tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rogers’ın, Çin’in istihbarat ve güvenlik birimleri için çalışan kişilerle gizli bilgileri paylaştığı öne sürüldü.

Ekonomi alanında doktora derecesine sahip bir ABD vatandaşı olan Rogers, 2010-2021 yılları arasında Fed'de kıdemli danışman olarak görev yaptı. Rogers’ın, Çin’de yüksek lisans öğrencisi gibi davranan işbirlikçileriyle Fed'e ait hassas bilgileri paylaştığı ve bu bilgilerin Çin’in ABD piyasasını manipüle etmesine yardımcı olabileceği belirtildi. Özellikle politika faiz oranındaki değişiklikler gibi verilere önceden erişimin, Çin’e ABD tahvilleri ve menkul kıymet işlemlerinde avantaj sağladığı vurgulandı.

Adalet Bakanlığı, Rogers’ın en azından 2018’den itibaren Fed’deki pozisyonunu kötüye kullandığını, hassas bilgileri kişisel e-posta hesabına aktardığını ve Çin’e yaptığı seyahatler öncesinde suç ortaklarıyla görüşmek üzere bu bilgileri yazdırdığını belirtti. Rogers’ın ayrıca "ders" verme bahanesiyle Çin’deki otel odalarında işbirlikçileriyle bir araya gelerek ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştığı iddia edildi.

Rogers’ın, 2023 yılında bir Çin üniversitesinde yarı zamanlı profesör olarak çalıştığı için yaklaşık 450 bin dolar kazandığı açıklandı. Ayrıca Şubat 2020’de yürütülen bir soruşturma sırasında, hassas bilgilere erişimi ve suç ortaklarıyla olan ilişkileri hakkında yalan beyanda bulunduğu belirtildi.

Rogers, ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmak ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor. Ekonomik casusluk suçundan 15 yıla kadar hapis ve 5 milyon dolar para cezası, yalan beyanda bulunma suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.