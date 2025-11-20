Eski JPMorgan kıdemli ekonomisti Murat Taşçı, TCMB'de danışman oldu

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Sistemi'nde (Fed) 17 yıl görev yapan ve son olarak JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak çalışan Murat Taşçı, TCMB'de danışmanlık görevine getirildi.

Deneyimli isim TCMB kadrosunda

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Taşçı, ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını ekonomi alanında tamamladı.

Kariyerine 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl boyunca görev yaptı. Fed'deki çalışmaları arasında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalar bulunuyor.

Fed sonrası yaklaşık 3 yıl JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev yapan Taşçı, Türkiye'ye döndü.

Başkan Karahan'dan tebrik

Murat Taşçı'nın yeni görevine başladığını LinkedIn hesabı üzerinden duyurmasının ardından, TCMB Başkanı Fatih Karahan da tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Öte yandan, ünlü stratejist Timothy Ash de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taşçı'nın TCMB'deki yeni görevini tebrik ederek, "Çok etkileyici. Acaba yeni bir Para Politikası Kurulu üyesi olarak mı düşünülüyor?" ifadelerini kullandı.