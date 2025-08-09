Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başkan yardımcısı, ekonomist, akademisyen ve yazar Ercan Kumcu 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kumcu, yakın zamanda hayatını kaybeden eski Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu ve eski Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti ile uzun yıllar birlikte çalışmıştı.

Ercan Kumcu, ekonomi alanında birçok makale kaleme almıştı.

Ercan Kumcu kimdir?

Ercan Kumcu, 1955 yılında dünyaya geldi. Vefa Lisesi'ni bitirdikten sonra 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.

ABD'de bulunan Boston College’dan 1983 yılında ekonomi dalında doktora derecesini aldı. Kumcu, 1979-1987 yıllarında akademisyenlik yaptı.

Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York-Binghamton’da makro ekonomi, uluslararası ekonomi, para teorisi ve ekonometri dersleri verdi.

1985-1986 yıllarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda misafir araştırmacı oalarak çalıştı. Daha sonra ise 1988 yılında Genel Sekreter ve 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Kumcu, Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bilimsel dergi ve kitaplarda ekonomi alanında makaleleri yayımlandı.

Kumcu, Mahfi Eğilmez’le "Krizleri Nasıl Çıkardık?" ve "Ekonomi Politikası" kitaplarını yazdı.

Ayrıca, Şevket Pamuk'la "Artık Herkes Milyoner" isimli bir kitap kaleme aldı. Ercan Kumcu'nın "İstikrar Arayışları" isimli bir kitabı da bulunuyor.