Eski merkez bankası başkanları bir araya geldi! Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini yorumladı

eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" panelinde, eski Polonya Merkez Bankası Başkanı Marek M. Belka ile eski Macaristan Merkez Bankası Başkanı Andras Simor konuşma yaptı. Her iki ülkenin eski Merkez Bankası başkanları kendi ülkelerindeki tecrübeleri anlatarak, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini yorumladı.

"Güvenilir bir merkez bankanız varsa enflasyonun bedeli daha az olur"

Polonya'nın 1980'lerde yüksek enflasyonla mücadele sürecini anımsatarak, pozitif ve reel faiz oranlarının kısa dönemde değil, uzun dönemde olması gerektiğini belirten Belka, "Güvenilir bir merkez bankanız varsa bu enflasyonun bedeli daha az olur." dedi.

Salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel anlamda yüksek enflasyona sebebiyet verdiğine değinen Belka, gıda ve enerji fiyatlarının düştüğünü, şu anki dezenflasyon sürecinin öncekilerden farklı olduğunu kaydetti.

"Herkesin hedef ve ulaşmak istenilen konusunda hemfikir olması gerek"

Simor da Türkiye'de ekonominin geliştiğini ve ülkenin daha zenginleşmesini izlemenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Simor, "Tabii ki her zaman sınamalar olacak. Enflasyon da çok büyük bir sınama. Burada Macaristan hakkında konuşmadan önce öncelikle sürdürülebilir dezenflasyon politikalarından bahsedelim. Herkesin hedef ve neye ulaşmak istiyoruz konusunda hemfikir olması gerekiyor. Hem merkez bankası hem de yetkililer arasında bu hedef hakkında hemfikir olunması gerekiyor." diye konuştu.

Aynı zamanda bu hedeflerin iş adamları ve çalışanlar arasında da kabul görmesi gerektiğine dikkati çeken Simor, enflasyonun ve enflasyonla mücadelenin çok uzun vadeli bir olay olduğunu da sözlerine ekledi.