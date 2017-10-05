Eskişehir ekonomisine milli maç dopingi

05 Ekim 2017

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Türk milli Takımı'nın maçlarının Eskişehir'de yapmasının kent ekonomisine pozitif değer kattığını söyledi.

Güler, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türk Milli Takımı'nın İzlanda ile karşılaşacağını anımsatarak, "Spor müsabakaları ve özellikle de çok takip edildiği için futbol maçları aynı zamanda çok önemli bir endüstri oluşturmaktadır. Spor müsabakalarının şehre canlılık ve dinamizm getirmesinin yanısıra ekonomik olarak da olumlu katkıları var. Eskişehirspor'un maçlarının oynandığı gün şehir ekonomisinde ciddi bir hareketlilik olduğunu da gözlemlemiştik. Eskişehirspor’un maçlarının oynandığı günlerde hizmet sektöründe yüzde 40 artış olduğunu tespit etmiştik. Elbette bu artış hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize olumlu olarak etki ediyor.

Türk milli takımımızın maçlarını Eskişehir’de yapması şehrimiz ekonomisine pozitif olarak yansımaktadır. Çünkü Eskişehir, gerek yüksek hızlı trenin gerekse karayolunun merkezi konumunda olması sebebiyle kolay ulaşılabilen bir şehir konumundadır. Bu avantajı sayesinde Ankara, İstanbul, Konya gibi illerden de milli takım maçlarını izlemeye gelenler var. Hatta yüksek hızlı tren seferlerinin şu an itibarıyla tamamının dolu olduğu bildirildi" diye açıklamada bulundu.

Konaklama mekanlarının tamamına yakını dolu

Eskişehir'e çok yakın mesafede bulunan Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerden de otobüslerle ve kendi araçlarıyla milli takım maçlarını izlemeye gelenleri bulunduğunu da aktaran Güler, "Milli takım maçları dolayısıyla misafir ülkenin sporcuları, gazetecileri, UEFA temsilcileri ve hakemleri, Türk milli takımımız ve ekibi, yayıncı kuruluşun çalışanları ve ulusal basın temsilcileri Eskişehir’de konaklıyor. Maçın bir gün sonrasının hafta sonu tatili olması dolayısıyla da şehir dışından gelenler için kısa bir kültür tatili imkanı doğuyor. Bu sayede şehir dışından gelenler Eskişehir’de aileleri ve arkadaşları konaklayıp kısa bir tatil yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, şehir dışından gelenler maç öncesinde ve sonrasında şehirde gezdiğini, konaklayıp, yemek yediğini ve alışveriş yaptığına işaret ederek, "Bütün bu hareketlilik de özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin işlerine canlılık getiriyor ve Eskişehir ekonomisine katkı olarak yansıyor." diye konuştu.

Bunu rakamlarla da destekleyebileceklerini belirten Güler, "Eskişehir’deki 35 bakanlık belgeli tesisin doluluk oranları yüzde 100’e ulaşmak üzere. Toplam 4 bin 200 yatak kapasitesinin tamamına yakınının dolu olması turizm sektörümüz için de son derece sevindiricidir. Aynı zamanda milli maçlar şehrimizin gündemde olmasını da sağlıyor. Gerek ulusal basının etkisi gerekse sosyal medya aracılığıyla yapılan reklamlar ve yorumlar şehrimizin marka değerini artırıyor" dedi.

Eskişehir'deki milli maçlar

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'in spor tarihindeki ilk maçına 27 Mart'ta Moldova ile yaptığı hazırlık maçıyla çıktı. Ay-yıldızlılar Yeni Eskişehir Stadı'nı dolduran 35 bin taraftarın önüne çıktığı maçı 3-1 kazandı.

Eskişehir, 5 Eyül'de ilk kez resmi bir maçta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ağırladı. A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında yeni Eskişehir Stadı'nda Hırvatistan 1-0 yendi.

Kaynak: AA