"Eskişehir ihracatı rayla yapsın 58 milyon dolar avantaj kazansın!"

05 Haziran 2020

Ayşe Kaytan UÇAK

Eskişehir Sanayi Odası tarafından raylı sistemler raporu hazırlandı. “Yük taşımacılığında demiryolunun avantajları, raylı sistemler sektörünün potansiyeli ve talepleri” ismiyle hazırlanan raporda, Eskişehir’in bugününü ve geleceğini şekillendirecek en önemli sektörlerin başında demiryolunun geldiğine dikkat çekilerek, 5 ayrı talepte bulunuldu.

Raporda 2,5 milyar dolara yakın ihracatı olan Eskişehir’in bunu demiryolu ile yapmasıyla yılda en az 58 milyon dolar maliyet avantajı sağlayacağı ve sonrasında da yeni yatırımlar, yeni istihdam, yeni fabrikaların kurulmasına kapı aralayacağının altı çizildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, rapor ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Eskişehir için raylı sistemlerin mutlaka geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirterek, raporda yer alan talepler hakkında bilgi verdi. Kesikbaş, Eskişehir’in raylı sistemlerinin milli üretim merkezi haline getirilmesi ve Milli Yüksek Hızlı Tren projesinin Eskişehir’de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi ile Gemlik Liman Demiryolu bağlantısının tamamlanarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantısının yapılmasının ve Eskişehir Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin (URAYSİM) bir an önce tamamlanmasının kent için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kesikbaş, bu sayede Eskişehir’in daha çok üreteceğini dile getirdi.

“Lojistik ve ulaşım imkanları geliştirilmeli”

Eskişehir’de lojistik ve ulaşım imkânlarının yetersizliğinin havacılık, raylı sistemler, makine-metal, madencilik gibi sektörleri olumsuz etkilediğini savunan Kesikbaş, “Lojistik ciddi bir üretim maliyetidir. Hasanbey Lojistik Merkezi'nin etkin kullanılması için bir dizi önlem mutlaka alınmalıdır. Bu noktada ilk adım olarak Lojistik Merkez ile Eskişehir OSB arasında demiryolu hattının artık daha fazla vakit kaybetmeden yapılması zorunlu hale gelmiştir. İkinci ve nihai adım olarak da Eskişehir’in limanlara bağlanmasını sağlayacak Bursa-Gemlik demiryolu hattı yapılmalıdır.” dedi.

Kesikbaş, TÜLOMSAŞ’ın Ankara merkezli TÜRASAŞ bünyesine alınması kararı ile ilgili, “Bu gelişme daha önceki planlama ve raporlarda Eskişehir’e verilen stratejik projelerin adresinin değişmesi anlamına da mı gelmektedir? Böyle bir değişikliğin mutlaka önüne geçilmesi, Eskişehir’in “Devrim” arabasında yaşadığı kaderin tekrarlanmaması adına gerekli tüm girişimlerin yapılması gerekmektedir. Eskişehir, Milli Yüksek Hızlı Tren Projesinde sahip olduğu geçmiş ve kabiliyetler ile ülkemizin en doğru ve hak eden merkezidir.” değerlendirmesinde bulundu.