Eskişehir ve Samsun’a 2 yeni model fabrika

Ziya İPEK

İşletmelerin rekabetçiliklerini artırmak için maliyetlerin düşürülmesi amacıyla hayata geçirilen model fabrikalara yenileri ekleniyor. Ankara, Konya, Bursa gibi kentlerde aktif halde çalışmaya başlayan model fabrikaların ardından Eskişehir ve Samsun’da model fabrika kurulacak. Bunlarla birlikte model fabrika sayısı 10’a ulaşacak.

Adana Model Fabrika’nın 1. ve 2. Öğren-Dönüş Programları’nın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, üretim süreçlerindeki verimlilikle bu konuda başarı sağlanabileceğini, model fabrikaların işletmelere bu yönde katkı sağlayabildiğini söyledi. Yılmaz ayrıca, model fabrika’nın iş gücünden, ham maddedenne şekilde verimlilik elde edileceğini önce teorik, sonra uygulamalı olarak öğrettiğini ve işletmelerin çok önemli kazanımlar sağladıklarını bildirdi.

Verimlilikte yüzde 76 artış

Bugüne kadar, 8 model fabrikada 420 Öğren-Dönüş programının tamamlandığını dile getiren Yılmaz, yapılan çalışmaların ardından işletmelerde yüzde 76’ya varan oranda verimlilik artışlarının gözlemlendiğine dikkat çekti. Yılmaz, “İşletmelere çoğu zaman ilave yatırım yapılmadan elde edilen sonuçlar bunlar. Bu anlamda işletmelerimiz için model fabrikanın önemli bir yatırım ve önemli merkezler olduğunu söylemek isterim. Birçok işletmemiz model fabrikaya eğitim ve danışmanlık için ödediği ücreti bir haftada veya bir ayda amorti ediyor ve çok daha fazla kazanmaya veya maliyetini çok düşük seviyelere getirmeye başlayabiliyor” dedi.

İşletmeler KOSGEB desteğiyle faydalanabilir

Yılmaz, model fabrikada eğitimlerin belirli ücretleri olduğunu ancak küçük ve orta boyutlu işletmeler (KOBİ) özelinde destek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), Yalın Dönüşüm Desteği uygulamaya başladığını aktardı. Yılmaz, “Desteklerin miktarı 200 bin lira ancak yeni yıldan sonra bu rakamın güncellenmesi gündemde. Bu kapsamda işletmelerin verimliliklerini artırmak için model fabrika ile yakın iş birliği içinde olmasını tavsiye ediyor ve önemsiyoruz.

Adana Model Fabrika’nın Öğren-Dönüş programın da işletmelere katma değerli üretim için yeni bir bakış açısı sunduklarına değinen Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, “Önceden bir ürünün fiyatını bulurken, maliyetlerimizi hesaplıyorduk. Maliyetin üzerine makul bir kâr koyarak satışa sunuyorduk. Dünya değişti, dünya artık bunu kabul etmiyor. Her ürünün dünyada ve o ülkenin toplumsal kalitesine oranla bir fiyatı var. O yüzden bizim kârımızı artırmamız gerekiyorsa yapacağımız tek şey maliyetleri düşürmektir" diye konuştu.

“Yeterli ilgiyi görmüyoruz”

İşletmelere katkı sağlayacak önemli bir merkez oluşturduklarına dikkat çeken Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, “Su laboratuvarı ve enerji verimliliği merkezi, şirketlerin önümüzdeki 5 yıllık süreçte zorunlu olarak gerçekleştirmek durumunda oldukları dijital ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak. Adana'nın 30 yıl sonrasında da hizmet verecek bir merkez burası. Ancak şunu söylemek zorundayım, sanayicilerimizden yeterli ilgiyi görmüyoruz. Onların bu merkezden daha aktif ve daha yoğun şekilde faydalanmaları çok önemli” dedi.