Eskişehir’in ağustos ayı ihracatı yüzde 8 düştü

02 Eylül 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in Ağustos ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 8'lik düşüşle 68,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 718,6 milyon dolar olan Eskişehir ihracatının 2020 yılının aynı döneminde yüzde 19 azalarak 582,3 milyon dolar olduğunu belirten Kesikbaş, dünya genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre önemli bir kayıp olduğunun altını çizdi. Kesikbaş, diğer taraftan imalat sanayiindeki kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışın önümüzdeki dönemde ihracata da olumlu yansımasını beklediklerini ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın ihracat konusundaki yeni destek ve uygulamalarının firmalar için önemli olduğuna değinen Kesikbaş, sürecin en az hasarla atlatılması adına özellikle üretici firmalar için desteklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.