Eskişehir’in ihracatı yüzde 14,7 arttı

Eskişehir ihracat rakamının ocak-şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artış gösterdiğini belirten Kesikbaş, “Ülke olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde üretmeye devam eden sanayicilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Eskişehir’in Ocak-Şubat 2022 dönemine göre 28 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını ifade eden Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 190 milyon dolar seviyelerindeydi.

Bu yıl ise ilk iki ayda 218 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” ifadelerini kullandı.

“2022 yılında ihracat rekorlarından sonra 2023 yılına da yükselişle başlayan ülkemiz ihracatı ne yazık ki 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra olumsuz etkilendi” diyen Kesikbaş, şunları söyledi: “Ülkemizin şubat ayı ihracatında yüzde 6,4’lük bir azalış görülüyor. Bu azalışta deprem ile birlikte dış talebin nispeten zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi gibi farklı konular da etkili olmuştur.”