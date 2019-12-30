Eskişehir’in vergi rekortmenleri açıklandı

30 Aralık 2019

Eskişehir (Dünya)



Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı. Kurumlar ve Gelir Vergisi’nde ilk sırayı ETİ Şirketler Grubu’nun sahipleri Kanatlı Ailesi aldı. Kurumlar Vergisi’nde ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 26 milyon 960 bin lira ile ilk sırada yer alırken, ikinci ve beşinci sıradaki firmalar adının açıklanmasını istemedi. Ertanlar Makine 11 milyon 41 bin 578 lira ile listenin üçüncü sırasında yer alırken, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ise 8 milyon 412 bin 606 lira ile listenin dördüncü sırasında yerleşti.

Kanatlı Ailesi zirvede

Gelir Vergisi’nde 7 milyon 306 bin 671 lira ile Ahmet Firuzhan Kanatlı zirvede yer aldı. Bu ismi yine aynı aileden 5 milyon 512 bin lira ile Gülden Kanatlı Derbil takip etti. Listenin üçüncü sırasındaki isim ise kendini gizledi. Ahmet Emir Turan 1 milyon 414 bin 336 lira ile dördüncü olurken, Tuncer Alpata 1 milyon 185 bin 901 lira ile beşinci sırada yer aldı.