Eskişehirli üreticiler, sanayide belirgin toparlanma bekliyor

26 Haziran 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına ilişkin yaptıkları değerlendirmede, önümüzdeki aylar için sanayide daha belirgin bir toparlanma beklediklerinin mesajını verdiler.

ESO Başkanı Kesikbaş, Mayıs ayında kapasite kullanımlarındaki toparlanmanın yansımalarını başta ihracat olmak üzere diğer ekonomik göstergelerde de görüldüğünü ifade ederek, “Haziran’da kapasite kullanımlarındaki artış küçük görülse bile bunun ihracat rakamlarımıza da etki edeceğini düşünüyoruz. Covid-19’un ekonomi üzerine etkilerinin Mayıs ayı ile birlikte azalmaya başlamasıyla önümüzdeki aylarda daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz” dedi.

“Elektrik ve doğalgaz tüketimi hızla yükseliyor”

EOSB Başkanı Küpeli ise imalat sanayisinin tüm alt dallarında kapasite kullanım oranının artmaya devam ettiğini belirterek “TCMB tarafından açıklanan verilere baktığımızda ülkemiz sanayinin üretmeye devam ettiğini, sanayide üretimin arttığını, hızla pandemi öncesi döneme ulaşmak için emin adımlarla ilerlediğimizi görüyoruz. Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 oldu. Nisan ayında ciddi bir düşüş yaşayan kapasite kullanım oranlarının hızlı bir toparlanma süreci içinde olduğunu görüyoruz. Covid-19 salgını ardından toparlanma sürecine giren imalat sanayimizin tüm alt dallarında kapasite kullanım oranının üst üste ikinci ayında da artmaya devam ediyor olması memnuniyet verici. Eskişehir sanayinde de durumu gün ve gün bizlerde yakinen takip ediyoruz. Eskişehir OSB’de sanayimizin elektrik ve doğalgaz tüketimi hızla yükseliyor. Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladı” dedi.

“Üretime ve geleceğe olan güven artıyor”

Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarına değerlendiren Küpeli, şunları kaydetti: “Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında veri 76,9 puan olmuştu. 2020 Şubat ayındaki 106 puan olan güven endeksi düzeyine doğru hızla yol aldığımızı görüyoruz. Yine mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksinin de bir önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 seviyesinde gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Sanayi kesiminin ve üreticinin ekonomiye, piyasalara olarak güveni hızla yükselme trendinde. Diğer yandan TCMB tarafından açıklanan endeksi oluşturan tüm alt kalemlere bakıldığında, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmelerin, endeksi artış yönünde etkilediğini görüyoruz. Bu sonuçlarda geleceğe yönelik ekonomik bekleyişler açısından olumlu bir sinyal veriyor.”