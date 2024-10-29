Esnaf '7 bin lira' sınırını fırsata çevirdi! Kartlı ödemede komisyona yüzde 20 zam

Ekonomi yönetimi vergiden kaçan, kayıt dışı işlemlerle ilgili denetimleri artırdı. Bu kapsamda pos cihazı ile yazar kasayı birleştirerek tek fiş kesen yeni nesil ödeme cihazları zorunlu hale getirildi. Alışverişlerde 7 bin lirayı geçen tutarların kart ile ödenmesi şart koşuldu.

Kartlı ödeme komisyonu yüzde 20 zamlandı

Ancak Türkiye gazetesininin haberine göre, bazı esnaflar işi fırsata çevirip vatandaşı mağdur etmeye başladı. Tüketiciyi nakit ödemeye zorlayan işletmeler, 7 bin lira altındaki kartlı ödemelerde komisyon oranlarını yüzde 20’lere çıkardı. Öte yandan bazı işletmeler 7 bin lira kuralını delerek, nakit alımına devam ederken, kimisi de “POS cihazı bozuk” yalanını söyledi.

Mağduriyetler ve şikayetler arttı

Örneğin İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3.860 lira olduğunu söyledi. Bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti. Bir oto sanayiinde işlem yaptıran vatandaşa, 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağını belirtildi. Mağduriyetler ve şikayetler artarken, konu sosyal medya ve CİMER'e de yansıdı.

Fark yasak

Tüketici dernekleri ise kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğunu açıkladı. Bazı işletmelerin durumu yasal gibi gösterdiğini ifade eden tüketici dernekleri “Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamalara boyun eğiyor, kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamalara razı geliyor. Fakat bu uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Banka komisyonları yüzde 2

Bakan Şimşek ise talep edilen farkın banka komisyon oranları ve geç ödeme sebebiyle olduğunu ifade etmişti. Şimşek, son dönemde bankaların komisyon oranlarının yüzde 2’lere kadar düştüğünü belirtmişti.