Esnaf: AVM ve zincirler haftada bir gün kapanmalı
TESK ve TPF yöneticileri yeni dönemde perakende sektörüne yönelik yeni düzenleme bekliyor. Yapılan açıklamada, AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi, iş yeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre belirlenmesi gibi konularda talepler dile getirildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), “perakende sektörünün mevcut sorunlarının çözümü ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması” amacıyla bir araya geldi. TBMM’de bütçe görüşmeleri başlamadan önce Perakende Yasası’nın güncellenmesini isteyen taraflar, bu kapsamda ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Başkanvekili Adlıhan Dere, TESK Genel Sekreter Yardımcısı Atakan Çelik, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Genel Sekreter Vahdet Sarıkaya ve Cennet Güncel katıldı.
Beklentiler TOBB ile istişare edilecek
Özellikle; AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi, işyeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre belirlenmesi gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca, uzun süredir TBMM gündeminde bekleyen yasanın çıkarılması için güç birliği yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu amaçla TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu ortak bir platform oluşturarak süreci hızlandırma konusunda mutabakata vardı. Sektörün beklentilerinin ilgili mercilere aktarılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile de konunun istişare edilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda Perakende Yasası ile ilgili değerlendirme bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, zincir marketler ve AVM’ler karşısında tüm sektörlerdeki esnafımız gün geçtikçe zayıflıyor. Haksız rekabet koşulları esnafımızın gelirini azaltırken aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Bu nedenle Perakende Yasasının güncellenmesi artık tercih değil, acil bir zorunluluktur. Yasanın güncellenmesiyle birlikte hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve yerel istihdam güçlenecektir” dedi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise, “Perakende sektörü, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak son yıllarda özellikle zincir marketlerin kontrolsüz şekilde çoğalması, küçük esnafı ve yerel marketlerimizi ciddi şekilde zor durumda bırakıyor. Rekabet koşullarının bu kadar dengesizleştiği bir ortamda, adil rekabet ortamı neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden perakende yasasının günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi elzemdir. Sektörün tüm paydaşlarının ortak menfaatlerini gözeten, esnafı, yerel marketleri ve tüketiciyi koruyan bir düzenleme için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.