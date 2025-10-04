Google Haberler

Esnaf: AVM ve zincirler haftada bir gün kapanmalı

TESK ve TPF yöneticileri yeni dönemde perakende sektörüne yönelik yeni düzenleme bekliyor. Yapılan açıklamada, AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi, iş yeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre belirlenmesi gibi konularda talepler dile getirildi.

Esnaf: AVM ve zincirler haftada bir gün kapanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanat­kârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Pera­kendeciler Federasyonu (TPF), “perakende sektörünün mevcut sorunlarının çözümü ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya ka­vuşturulması” amacıyla bir araya geldi. TBMM’de bütçe görüşme­leri başlamadan önce Perakende Yasası’nın güncellenmesini iste­yen taraflar, bu kapsamda ortak bir toplantı düzenledi. Toplantı­ya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Başkanvekili Adlıhan Dere, TESK Genel Sek­reter Yardımcısı Atakan Çelik, Türkiye Perakendeciler Fede­rasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Ge­nel Sekreter Vahdet Sarıkaya ve Cennet Güncel katıldı.

Beklentiler TOBB ile istişare edilecek

Özellikle; AVM ve zincir mar­ketlerin haftada bir gün tatil edil­mesi, açılış ve kapanış saatleri­nin düzenlenmesi, işyeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre be­lirlenmesi gibi konular masa­ya yatırıldı. Toplantıda ayrıca, uzun süredir TBMM gündemin­de bekleyen yasanın çıkarılması için güç birliği yapılması gerek­tiği üzerinde duruldu. Bu amaçla TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu ortak bir platform oluşturarak süreci hızlandırma konusunda mutabakata vardı. Sektörün beklentilerinin ilgili mercilere aktarılması için Tür­kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile de konunun istişare edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Perakende Yasası ile ilgili değerlendirme bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Pa­landöken, “Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabil­mesi için adil bir piyasa düzeni­ne ihtiyaç var. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, zincir marketler ve AVM’ler karşısında tüm sek­törlerdeki esnafımız gün geçtik­çe zayıflıyor. Haksız rekabet ko­şulları esnafımızın gelirini azal­tırken aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Bu nedenle Pe­rakende Yasasının güncellenmesi artık tercih değil, acil bir zorunlu­luktur. Yasanın güncellenmesiyle birlikte hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve yerel istih­dam güçlenecektir” dedi.

Türkiye Perakendeciler Fede­rasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise, “Perakende sektörü, ülkemi­zin ekonomik ve sosyal hayatın­da çok önemli bir yere sahiptir. Ancak son yıllarda özellikle zin­cir marketlerin kontrolsüz şekil­de çoğalması, küçük esnafı ve ye­rel marketlerimizi ciddi şekilde zor durumda bırakıyor. Rekabet koşullarının bu kadar dengesiz­leştiği bir ortamda, adil rekabet ortamı neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden perakende ya­sasının günümüz şartlarına uy­gun olarak güncellenmesi elzem­dir. Sektörün tüm paydaşlarının ortak menfaatlerini gözeten, es­nafı, yerel marketleri ve tüketi­ciyi koruyan bir düzenleme için birlikte çalışmaya devam edece­ğiz” ifadelerini kullandı.

Çok Okunanlar