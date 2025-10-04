Esnaf: AVM ve zincirler haftada bir gün kapanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanat­kârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Pera­kendeciler Federasyonu (TPF), “perakende sektörünün mevcut sorunlarının çözümü ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya ka­vuşturulması” amacıyla bir araya geldi. TBMM’de bütçe görüşme­leri başlamadan önce Perakende Yasası’nın güncellenmesini iste­yen taraflar, bu kapsamda ortak bir toplantı düzenledi. Toplantı­ya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Başkanvekili Adlıhan Dere, TESK Genel Sek­reter Yardımcısı Atakan Çelik, Türkiye Perakendeciler Fede­rasyonu Başkanı Ömer Düzgün, Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Ge­nel Sekreter Vahdet Sarıkaya ve Cennet Güncel katıldı.

Beklentiler TOBB ile istişare edilecek

Özellikle; AVM ve zincir mar­ketlerin haftada bir gün tatil edil­mesi, açılış ve kapanış saatleri­nin düzenlenmesi, işyeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre be­lirlenmesi gibi konular masa­ya yatırıldı. Toplantıda ayrıca, uzun süredir TBMM gündemin­de bekleyen yasanın çıkarılması için güç birliği yapılması gerek­tiği üzerinde duruldu. Bu amaçla TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu ortak bir platform oluşturarak süreci hızlandırma konusunda mutabakata vardı. Sektörün beklentilerinin ilgili mercilere aktarılması için Tür­kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile de konunun istişare edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Perakende Yasası ile ilgili değerlendirme bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Pa­landöken, “Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabil­mesi için adil bir piyasa düzeni­ne ihtiyaç var. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, zincir marketler ve AVM’ler karşısında tüm sek­törlerdeki esnafımız gün geçtik­çe zayıflıyor. Haksız rekabet ko­şulları esnafımızın gelirini azal­tırken aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Bu nedenle Pe­rakende Yasasının güncellenmesi artık tercih değil, acil bir zorunlu­luktur. Yasanın güncellenmesiyle birlikte hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve yerel istih­dam güçlenecektir” dedi.

Türkiye Perakendeciler Fede­rasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise, “Perakende sektörü, ülkemi­zin ekonomik ve sosyal hayatın­da çok önemli bir yere sahiptir. Ancak son yıllarda özellikle zin­cir marketlerin kontrolsüz şekil­de çoğalması, küçük esnafı ve ye­rel marketlerimizi ciddi şekilde zor durumda bırakıyor. Rekabet koşullarının bu kadar dengesiz­leştiği bir ortamda, adil rekabet ortamı neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden perakende ya­sasının günümüz şartlarına uy­gun olarak güncellenmesi elzem­dir. Sektörün tüm paydaşlarının ortak menfaatlerini gözeten, es­nafı, yerel marketleri ve tüketi­ciyi koruyan bir düzenleme için birlikte çalışmaya devam edece­ğiz” ifadelerini kullandı.