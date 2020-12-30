Esnaf destek başvuruları başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.

Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplatısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız."

Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'na başvurular da bugün başlıyor

Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Yarışmanın bugün itibarıyla başvurulara açılacağını ve adayların 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabileceğini aktaran Pekcan, "Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız." dedi.

Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması

Pekcan, bilgi çağına ve bilgi toplumu olarak nitelendirilen döneme geçişle birlikte dünyada hem özel sektör iş süreçlerinin hem de kamu hizmetlerinin şeklinin dijitalleştiğini, bu hızı ancak iş yapış şekillerinde ve iş süreçlerinde dijital dönüşüm yaratarak yakalayabileceklerinin farkında olduklarını söyledi.

Türkiye olarak, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle, inovasyonla, teknoloji odaklı yaklaşımlarla, yerli ve milli katma değerin artırılmasıyla hedeflere ulaşılacağını aktaran Pekcan, bu yarışmanın sadece dereceye girenlerin ödüllendirildiği bir yarışma olmanın çok ötesinde kurgulandığını anlattı.

Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması, Bakanlığımız ile yarışmaya katılacak tüm girişimcilerin el ele vererek dijital dönüşümde yeni yaklaşımları irdeleyecekleri ve fark yaratacak projeleri açığa çıkarmak üzere çalışacakları bir iş birliği çalışmasıdır. Dijital dönüşümün hızlandırılması için bu tarz nitelikli yarışmalara, bu tarz özel program ve projelere ihtiyaç var." diye konuştu.

Sadece bu yıl için değil, gelecek senelerde de düzenli olarak yapılacak ve ülkedeki dijital dönüşüm faaliyetlerini destekleyecek bir yarışmayı bugün başlattıklarını bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu yarışmamızı kurgularken oldukça çalıştık, iyi bir planlama yaptık. Yurt dışı en iyi örnekleri inceledik. Girişimcilerimiz için oldukça kurumsal, oldukça nitelikli, etkin ve her anlamda sonuç yaratacak bir yarışma hazırlamak istedik. Bunu başardığımıza inanıyoruz ve Bakanlık olarak yarışmamızı bugün itibarıyla tüm girişimcilerimizin başvurusuna açmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizde dijitalleşme alanında her geçen gün yeni ve önemli adımlar atılmakta. Nitekim küresel ekonomideki bu dönüşümü uzaktan takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Bilakis, Türkiye olarak dijital dönüşümde gerekli adımları atarak küresel ekonomideki yerimizi daha da güçlendirme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bakanlığın hayata geçirdiği yenilikçi projeler

Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak bugüne kadar pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirdikleri sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile ticareti canlı tuttuklarını söyledi.

Öğrencilerden ev hanımlarına kadar toplumun her kesiminde ticari okuryazarlığın artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler verilen Sanal Ticaret Akademisi ve yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu ile girişimcilik ve ihracat ekosistemini desteklediklerini aktaran Pekcan, şöyle devam etti:

"Mal ve hizmet ihracatı için sağlanan 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde tanıtımını amaçlayan Kolay Destek Portalı, kağıtsız gümrük uygulamalarımız, Gümrük Rehberi ve Gümrük Tarife Arama Motoru gibi dijital kaynaklarımız, e-Ticaret Bilgi Platformu (ETBİS), daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırarak internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmesi için düzenlenen 'e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız' dayanışma kampanyası, kadın ve genç girişimcilerimizin ihracat potansiyelinin açığa çıkarılması için önemli bir adım olarak gördüğümüz Export Akademi ve Kadın Girişimci Network programları, Bakanlığımızın son dönemlerdeki dijitalleşme odaklı hizmetlerinden sadece bazılarıdır. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüme yönelik öncü adımlar atmaya, yeni projeler geliştirmeye kararlıyız."

"Türkiye'den yeni unicorn'lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istiyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'nın, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi göreceğini belirterek, girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Girişimcilerin yenilikçi fikirleri ve değerli çözüm önerilerinin, Bakanlığın pek çok süreci için de dijitalleşmenin önünü açacağına inandığını ifade eden Pekcan, yarışmanın hem dijital ekosistemin gelişmesini destekleyeceğini hem de Bakanlığın iş süreçlerine yönelik yeni çözüm önerileri oluşturacağını kaydetti. Pekcan, bu altyapıdan çıkacak cevherlerle dijital ürün ve yazılım üretimini teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kamu tarafından düzenlenen yarışmaların aslında yeni uygulanan bir konsept olmadığını belirten Pekcan, özellikle şirketlerin, ihtiyaç duydukları alanlarda problemlerini geniş kitlelere duyurarak belli bir ödül karşılığında "Kitle Kaynak Kullanımı" adı verilen yöntemle kitlelerin çözümlerini ve fikirlerini satın aldığını anlattı.

Aynı yöntemin birçok ülkede kamu otoriteleri tarafından da tarih boyunca kullanıldığını aktaran Pekcan, düzenlenen yarışmalardan çıkan fikirlerin bugün hala kullanılan pek çok icadın bulunmasını sağladığını kaydetti.

Pekcan, "Bugün kullandığımız kronometreler, 18. yüzyılda açık denizde gemilerinin kaybolması nedeniyle zarar eden İngiltere'nin, gemilere denizdeyken bulundukları boylamı gösterecek bir alet yapılması için bir ödül vadetmesi sayesinde icat edildi." dedi.

"Bu yarışma her yıl daha geniş kitlelere yayılacak"

Ruhsar Pekcan, teknoloji geliştirmenin en önemli yollarından birisinin yenilikçi fikir ve ürünü olan ancak büyük çaplı firmalar arasında görünemeyen girişimcilerin önünün açılması olduğunu ifade ederek, Digikamp'ı hayata geçirmeden önce dünya örneklerini yakından incelediklerini söyledi.

Pekcan, yarışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'de challenge.gov, İngiltere'de Govtech Catalyst gibi isimler altında süreklilik arz eden çalışmaların en iyi yönlerini de göz önüne alarak kendi yarışma konseptimizi oluşturduk. Bu noktada, Digikamp'ın tek seferlik bir yarışma olarak tasarlanmadığını da özellikle vurgulamak isterim ve bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.

Bu yarışma, her yıl daha gelişmiş bir versiyonu ile büyüyecek ve umuyorum ki daha geniş kitlelere yayılacak. Oldukça kurumsal bir yarışma olarak, önümüzdeki yıllarda da ülkemizdeki dijital dönüşüm ekosistemini desteklemeye devam edecektir. Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile firmalarımızın ticaret süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz. Amacımız, yarışmadan çıkacak yenilikçi fikirler sayesinde ticaret süreçlerini kolaylaştırarak dijital dönüşümü sağlamak."

"Pazarlama stratejileri geliştiren projeler, bizim için değer yaratacak konular"

Ticaret Bakanı Pekcan, programın başarılı olması için yarışma başvurularının hangi konular etrafında şekilleneceğinin önceden belirlenmesinin önemli olduğunu, bu amaçla ticarete, özellikle de ihracata ivme kazandırmaya yönelik çeşitli alanlarda süreç iyileştirmeleri yapacak fikirler aradıklarını söyledi.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Yarışmada görmek istediğimiz konu başlıklarından 3 tane örnek vermek istiyorum. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi alanında, ihraç ürünlerinin ve ihracat yapılan ülkelerin sayısını ve çeşitliliğini artırarak dış pazarlarda tutunmak ve bilinçli pazar seçimi yapmak yahut uygun fiyat belirlemek amacıyla pazarlama stratejileri geliştiren projeler bizim için değer yaratacak konulardır. Diğer bir örnek olarak iş modellerinin geliştirilmesini verebilirim. Bu başlık altında, uygun ara girdi tedarik ederek tedarik zinciri takibi yapmak, ve gümrük işlemlerini dijital ortamda ve hızla tamamlamak amacıyla iş modelleri geliştirebilir.

Son olarak, adaylar yeni müşterilere erişim, müşteri bilgilerine kolaylıkla ulaşma, müşterilerle kendi dillerinde iletişim kurulması gibi müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi başlığı altındaki projelerle yarışmamıza başvurabilirler. Çerçevemizin geniş olduğunu ve yarışma konularının bu örneklerle sınırlı olmadığının altını çizmek istiyorum."

"Başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek"

Ruhsar Pekcan, yarışma konsepti çerçevesinde ticarette karşılaşılan zorlukları tespit edecek, bu sürece katkı sunacak ve problemlerin çözümünü hızlandıracak yeni fikirlerin hepsini beklediklerini, yarışmanın ana temasını dijital teknoloji üretimi ve dijitalleşmenin oluşturduğunu vurguladı.

Başvuranlardan uygulanabilir, çalışabilir bir demo sunmalarını beklediklerini aktaran Pekcan, yarışmacıları, yarışmanın kapsamı çerçevesinde geliştirecekleri fikirlerin ürün halini, herhangi bir teknolojik limit, yazılım ve donanım anlamında hiçbir sınırlama olmaksızın üretmekte serbest bıraktıklarını söyledi.

Pekcan, devamla şunları kaydetti:

"Yarışmaya teknoloji KOBİ'leri, teknoloji mikro işletmeleri, yazılım firmaları, teknoloji kümelenmeleri ile konuyla ilgili tüm girişimcilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Elbette, yarışmanın amaç ve önemini hedef kitlemize anlatabilmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun için de çevrim içi ortamda düzenleyeceğimiz Digikamp Buluşmaları ile bu yarışmanın temel motivasyonunu ve kapsamını birlikte ortaya koyacağız. Teknoloji ve girişimcilik sektörünün önde gelen isimleri bu buluşmalarda konuğumuz olacak. Her buluşmaya özel belirlenen temalar altında katılımcılar, hem yarışma hakkında merak ettikleri tüm ayrıntıları öğrenecek hem de fikir geliştirme atölyesi ve yaratıcılık workshop'ları gibi ilham verici içeriklere ulaşma imkanına sahip olacak. Bu proje, aynı zamanda kendi aralarında etkileşim ve iletişim sağlayacak.

Yarışma başvuruları 3 aşamalı olarak değerlendirilecek. Jüriden bahsetmek gerekirse, ilgili alanlarda uluslararası çalışma yapmış ve başarı kazanmış, alanında önde gelen isimlerden oluşturduğumuz oldukça nitelikli bir jürimiz var. Sürecin her aşaması bu nitelikli jürinin değerlendirmesinde olacak. Nihayetinde de başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek."

Yarışmanın ikinci aşamasını geçen tüm katılımcılara, üçüncü aşama için gerekli hazırlıkları yapmalarına katkı sağlamak üzere 5 bin TL teşvik ödemesi yapılacağını bildiren Pekcan, "Yarışma sonunda birincimize 100 bin TL ödül ile birlikte Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL ve üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz. Jüri Özel Ödülü'nü alacak proje ise 25 bin TL ile ödüllendirilecek." dedi.

Para ödüllerinin yanı sıra yarışmada başarılı olanlara kurumsal gelişim fırsatları da sunacaklarını ifade eden Pekcan, bu kapsamda üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan proje sahiplerinin, Girişimcilik Vakfı ve Google Girişimcilik Programı'nın iş modelleri geliştirmek üzere düzenlenecek eğitim ve atölyelerine, yapay zeka (AI), uygulama geliştirme ve derin öğrenme metodolojileri gibi konuları da içinde barındıran teknik eğitimlerine, süreç ve iş modeli iyileştirmelerine dair fikir alışverişinde bulunmaları ve networklerini geliştirmeleri için oluşturulacak birebir çalışma programlarına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Pekcan, başarılı projelere dijitalleşme becerilerini artırabilecekleri "Sınırları Aşan Kobiler" eğitim programına katılma imkanı da sunacaklarını söyledi.

"Adaylar digikamp.gov.tr üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak başvuru süreçlerini başlatabilecek"

Ticaret Bakanı Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'yla teknoloji alanında girişimciliği teşvik ederek yaratıcı fikirleri duymak ve özgün olanı bulmak amacıyla kolları sıvadıklarını belirtti.

Türkiye'nin, büyüme ve gelişim serüveninde dijitalleşme ve çağın bilişim teknolojilerini her geçen gün daha etkin biçimde kullanacağını aktaran Pekcan, bu yarışmanın, başvuran her girişimcisi sayesinde Bakanlığın ve iş dünyasının dijital dönüşüm vizyonuna ilham vereceğini söyledi.

Sadece ödül alacak olanların değil, bu yarışmaya katılan tüm girişimciler, start-up'lar ve firmaların önemli, faydalı ve kendilerine geri dönüşü olacak bir tecrübe edineceğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız markasıyla düzenlenen ve oldukça nitelikle bir jüriye sahip olan bu yarışmaya sunulacak projelerin pek çoğunun, ödül almasa dahi, farklı platformlarda, farklı şekillerde değerlendirilme imkanına sahip olabileceğine veya yeni fikirlere ilham olabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla tüm girişimcilerimizi ve firmalarımızı, bu öğretici süreci deneyimlemeye, bugüne kadar dijital alanda ülkemizde düzenlenen en kapsamlı ve en nitelikli yarışmalardan biri olan Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'nda yer almaya bekliyorum. Adaylar, digikamp.gov.tr sitemiz üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak başvuru süreçlerini başlatabilecektir. Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'nın, ülkemize, milletimize ve girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, ülkemize ve milletimize sağlıklı ve güzel bir yeni yıl diliyorum."

Bakanlıktan açıklama

COVID-19 salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek destekler için başvurular bugün başladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından verilecek "gelir kaybı desteği" ile "kira desteği"ne yönelik başvuralar 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

Desteklerden "Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.