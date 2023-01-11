Esnaf Destek Paketi 150 milyar TL’ye çıkıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esnaf Destek Paketinini limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı" dedi. "Esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halk Bank'tan Paraf Troy Esnaf Kredi Kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek" dedi.

Konuşmasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek ‘Altılı masa’yı oluşturan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını hala açıklamamasını eleştiren Erdoğan, "Seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok" diye konuştu. "Oyu millet verecek, ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek" diyen Erdoğan, (Altılı masa) 6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Görünürde 6 kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar Cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek" diye konuştu.