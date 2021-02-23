Esnaf, işçi ve işverenler derdini Bakan’a anlattı

Mehmet KAYA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜRK-İŞ, TESK ve TİSK başkan ve yöneticilerini kabul etti. Kabullerin dün peş peşe gerçekleşmesi dikkat çekti. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, ziyarette TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın taleplerini iletti, verilen desteklerin sürdürülmesini istedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetin ise görüşmede sendikalaşma başta olmak üzere işçilerin sorunlarını gündeme getirdiği belirtildi.

Atalay’ın, gelir vergisi ilk diliminin düşük belirlenmesi nedeniyle çalışanların ücretlerindeki aşınmanın yüksek olduğunu vurguladığı, daha önce yıllık bazda asgari ücretin birkaç katı olan ilk dilimin şimdi asgari ücretin yıl içinde dilim atlamasına neden olacak seviyede belirlendiğini hatırlattı. Atalay’ın, çalışanların gelir vergisine yönelik düzenleme talep ettiği öğrenildi. Öte yandan görüşmede KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ve yeni kadroya alınan işçilerin ücret ve sosyal haklarının düzeltilmesini istediği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda “COVID-19 salgınının görünmeyen kahramanlarının, fabrikalarda alın teri döken emekçiler olduğunu belirtti. Elvan, "Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız" dedi. Bakan Elvan, TİSK heyetiyle görüşmesine ilişkin, "Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.